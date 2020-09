Ist das noch Spätsommer? Oder eher später Hochsommer? Jedenfalls war es auch heute in Rheinland- Pfalz wieder über 30 Grad warm: In Trier 33, in Hatzenport an der Mosel 34. Manchen macht das langsam Sorgen, nicht nur wegen der Trockenheit. Aber natürlich ist es auch ein Wetter zum Genießen. Wir waren im Land unterwegs.