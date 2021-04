Kritik an Kita-Regelbetrieb in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz bleibt hoch. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) informiert am Mittag über die Situation an den Kindertagesstätten. Der Erzieherinnen sind besorgt.