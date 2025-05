Am Mittwoch ist es in Rheinland-Pfalz am Vormittag überwiegend bewölkt, aber nur in der Südpfalz gibt es einzelne Schauer. Am Nachmittag ziehen laut Wetterxpertin Pila Bossmann die Schauer auch bis nach Rheinhessen. In der Pfalz sind auch Gewitter möglich. Sonst bleibt es trocken und es zeigt sich ein Sonne-Wolken-Mix. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 23 Grad.