Blauer Himmel und 21 Grad am Sonntag in Rheinland-Pfalz

Den Sonntag sollten Rheinland-Pfälzer noch einmal richtig nutzen, um Sonne zu tanken. Denn kommende Woche soll dann wechselhaftes Wetter heranziehen und die sommerliche Atmosphäre beiseiteschieben.

Am Sonntag ist der Himmel nach Auflösung von hochnebelartiger Bewölkung blau und die Temperaturen steigen bis auf 21 Grad, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Rheinland-Pfalz zeigt sich Sonntagfrüh meist wolkenlos. Im Vormittagsverlauf zieht zwischen Eifel und Westerwald eine hochnebelartige Bewölkung auf, die aber nicht lange anhält. Ansonsten können die Rheinland-Pfälzer ganztags mit viel Sonnenschein und mit nur wenigen Wolken rechnen. Die Höchsttemperatur liegt im Norden zwischen 17 und 19 Grad, im Süden zwischen 20 und 21 Grad, sowie in höheren Lagen bei 15 Grad.

Nach Montag Regen und Kälte

Ein ähnlich schönes Wetter bringt der Montag. In Flusstälern ist es zunächst durch Nebel und Hochnebel teils trüb, im Tagesverlauf dann aber heiter. Die Höchstwerte klettern auf 18 Grad im äußersten Norden und 22 Grad in der Vorderpfalz - im höheren Bergland um die 16 Grad.

Ganz anders dann der Dienstag: Dann ist es in Rheinland-Pfalz wechselnd bis stark bewölkt. Am Vormittag und Nachmittag ist mit Regen zu rechnen. Im Südwesten des Landes sind Gewitter nicht ganz ausgeschlossen. Die Höchstwerte betragen 14 Grad im Norden und bis 18 Grad in der Vorderpfalz - im höheren Bergland 11 Grad. In der Nacht zum Mittwoch könnte es gebietsweise regnen.