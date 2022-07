Ballermann-Hit "Layla" sorgt auch in RLP für Aufregung

per Mail teilen

Nicht nur auf Platz 1 in den Charts sondern auch heiß diskutiert: Der Ballermann-Hit "Layla" von DJ Robin & Schürze. Wie stehen Partyveranstalter in Rheinland-Pfalz zu dem kontroversen Song?

La-la-la-la-la-la-la-Layla: Seit fast 3 Wochen ist der Song von DJ Robin & Schürze in den Charts auf Platz 1. Besonders auf Festen wird der Ballermann-Hit gerade oft gespielt.

In dem Lied geht es um die "Puffmama Layla". Der Liedtext beschreibt sie als Frau, die "schöner, jünger, geiler" ist und "eine geile Figur, blondes Haar" hat. Genau wegen dieser Zeilen ist der Song auf dem Kiliani-Volksfest in Würzburg verboten worden.

Die Begründung: Bei städtischen Veranstaltungen seien sexistische oder rassistische Liedtexte unpassend. Auch auf der Kirmes in Düsseldorf wird der Partyhit nicht mehr gespielt. Seit die Verbote ausgesprochen wurden, wird vor allem in den Sozialen Medien viel darüber diskutiert, inwiefern die Verbote gerechtfertigt sind.

Das sagt der Justizminister

Auf Twitter äußerte sich auch der Bundesjustizminister, Marco Buschmann (FDP), zum Thema. Er schreibt, Schlagertexte behördlich zu verbieten, finde er "eins zuviel."

Man muss Schlagertexte nicht mögen. Man kann sie sogar doof oder geschmacklos finden. Sie aber behördlich zu verbieten, finde ich, ist eins zuviel. #layla

So kommt Skandalsong "Layla" in Rheinland-Pfalz an

In Rheinland-Pfalz gibt es bislang keine bekannten Verbote des Songs. Und auch bei den Betreiberinnen und Betreibern kommt das Lied gut an - zum Beispiel auf dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim.

"Bei uns wird das Lied weiterhin gespielt, ich finds lustig", sagt die Betreiberin des dortigen Hamel-Zelts. "Das ist immer Ansichtssache. Wir haben schon 'Dicke Titten und Kartoffelsalat' gespielt, wo sich alle drüber aufgeregt haben, jetzt kommt das nächste. Wo führt das in Deutschland noch hin?" Sollte die Stadt Bad Dürkheim jedoch ein Verbot aussprechen, werde man sich dran halten.

Die Betreiber des Mainzer Oktoberfestes kennen das Lied nach eigener Aussage nicht und haben sich daher noch keine Gedanken dazu gemacht. Sie sagen, wenn mehrere andere große Feste das Lied verbieten würden, würden sie es sich auch mal anhören und zu "gegebener Zeit" eine Entscheidung treffen - momentan sei das aber kein Thema. Bis zum Mainzer Oktoberfest dauert es aber auch noch drei Monate.

Kritik an der Diskussion: Deutsch-Rap-Lieder seien schlimmer

Auch der Betreiber der Koblenz Diskothek Agostea, Torsten Schupp, erklärt: "Warum sollten wir das verbieten? Ist gerade DER Nr. 1 Hit. Da regen sich ein paar 'ganz coole' mal wieder auf. Natürlich spielen wir das Lied weiter." Die Diskussion sei "affig". In Deutsch-Rap-Liedern seien die Texte viel schlimmer. Stattdessen findet Schupp: "Gibt es keine wichtigeren Themen? Das wird immer lächerlicher in Deutschland."

Online-Petition "#freelayla" gestartet

Seit Donnerstag läuft eine Online-Petition unter dem Motto #freelayla. Mehr als 25.000 Menschen haben bereits unterschrieben. Sie wurde von einer Plattenfirma aus dem Westerwald gestartet, die den umstrittenen Partyhit veröffentlicht hat. Chef der Firma ist Matthias Distel, der als Ballermann-Sänger Ikke Hüftgold bekannt ist.