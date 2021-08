per Mail teilen

Der rheinland-pfälzische Landtag berät heute in einer Sondersitzung über die Flutkatastrophe. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird dazu eine Regierungserklärung abgeben.

"Die Landesregierung steht fest an der Seite der Betroffenen", hatte Dreyer bereits vergangene Woche versprochen - bei der 100-Tage-Bilanz der Ampelkoalition. Nach dem verheerenden Hochwasser mit 133 Toten im Norden des Landes gehöre der Wiederaufbau zu den großen Herausforderungen der Regierung. Dreyer wird sich in ihrer Erklärung vermutlich auch zur Auszahlung der Milliardenhilfen für die betroffenen Menschen in den Flutgebieten äußern.

Abstimmung über Enquete-Kommission zur Flutkatastrophe

Nach der Regierungserklärung der Ministerpräsidentin findet dazu eine Aussprache der Fraktionen statt. In seiner Sondersitzung wird der Landtag zudem darüber beraten und abstimmen, ob eine Enquete-Kommission eingesetzt werden soll, um die Flutkatastrophe im nördlichen Rheinland-Pfalz aufzuarbeiten. Aufgabe der Kommission solle es sein, die Gründe, den Ablauf und die Folgen des verheerenden Hochwassers vom 14. Juli zu untersuchen und zu analysieren, so die Regierungs-Fraktionen von SPD, Grünen und FDP.

Was ist eine Enquete-Kommission? Der Landtag setzt eine Enquete-Kommission ein, um Informationen über einen umfassenden Sachverhalt zu beschaffen, die als Grundlage und Vorbereitung für spätere Entscheidungen des Parlaments dienen. Die Kommission legt zum Abschluss einen schriftlichen Bericht über ihre Beratungs-Ergebnisse vor. Er enthält in der Regel auch Empfehlungen. Eine Besonderheit von Enquete-Kommissionen ist ihre Zusammensetzung: Zu den Mitgliedern gehören nicht nur Abgeordnete, sondern auch externe Fachleute, etwa aus der Wissenschaft.

Auf Grundlage ihrer Ergebnisse solle die Enquete-Kommission dann zusammen mit Fachleuten Empfehlungen für eine bessere Vorsorge und einen besseren Schutz der Menschen erarbeiten. "Es geht um den Schutz der Rheinland-Pfälzer und den Erhalt unserer Heimat", sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Dazu gehörten auch Vorschläge für bessere Melde- und Warnsysteme, die Koordinierung von Einsätzen sowie die Flächen- und Raumplanung bei extremen Wetterereignissen.

Opposition unterstützt wohl Einsetzung einer Kommission

Die Oppositionsfraktion der Freien Wähler trägt den Antrag auf Einsetzung der Kommission nach eigenen Angaben mit. Sie habe auch mehrere Punkte für den Antragsentwurf beigesteuert. Die Fraktion der Freien Wähler teilte mit, sie halte eine Enquete-Kommission für das passende parlamentarische Instrument, um die drängenden Fragen nach der Flutkatastrophe zu beantworten.

CDU und AfD wollen zudem einen Untersuchungsausschuss

Auch die AfD will für die Einsetzung einer solchen Kommission stimmen, wie ihr Fraktionschef Michael Frisch ankündigte. Die CDU, die noch Änderungsvorschläge einbrachte, signalisierte ebenfalls den Antrag zu unterstützen. Die CDU als größte Oppositionsfraktion fordert dennoch wie die AfD zusätzlich einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Ein Antrag dazu soll wohl Ende September eingebracht werden.