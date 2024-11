per Mail teilen

Am Samstag haben die Freien Wähler in Rheinland-Pfalz auf einem Sonderparteitag in Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) erstmals eine Doppelspitze gewählt. Lisa-Marie Jeckel und Christian Zöpfchen folgen auf den langjährigen Parteichef Stephan Wefelscheid. Dieser hatte wegen interner Streitigkeiten bereits im Oktober seinen Rücktritt angekündigt. Heute trat er mit den Worten "Meine Damen und Herren, ich melde mich ab" offiziell zurück.