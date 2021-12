Hier gibt es am Wochenende Corona-Sonderimpfaktionen in RLP

Rheinland-Pfalz rüstet sich gegen die Coronavirus-Variante Omikron. Auch an diesem Wochenende (18./19. Dezember) gibt es vielerorts Möglichkeiten, sich impfen zu lassen.

Die folgende Übersicht über Sonderimpfaktionen im Land erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird beständig ergänzt.

Landkreis Südliche Weinstraße



Landkreis Südwestpfalz



Landkreis Neuwied



Donnersbergkreis



In Frankenthal findet am Samstag (18.12.) eine Sonderimpfaktionen im Advent an der Andreas-Albert-Schule statt. Die Terminvergabe für die dritte Impfaktion von Stadtverwaltung, Stadtklinik und Malteser Hilfsdienst startete bereits am Montag unter den Nummern 06233-89-775 und 06233-89-877. Anrufe sind zwischen 8.30 und 12 Uhr möglich. Geimpft werde, so die Stadt Frankenthal, am Samstag dann von 9 bis 17 Uhr in der Andreas-Albert-Schule im Petersgartenweg 9. Für die dritte Ausgabe stehen 200 Biontech-Impfungen bereit. Mit Moderna werden voraussichtlich, je nach Anmeldung rund 600 Booster-Impfungen und 100 Erstimpfungen zur Verfügung stehen.

Für den Samstag (18.12.) hat die Protestantische Stiftskirchengemeinde Landau in Zusammenarbeit mit Landauer Arztpraxen und Apotheken eine Sonderimpfaktion organisiert. Geimpft wird ab 9:30 Uhr nur nach Terminvereinbarung im Gemeindehaus der Stiftskirche (Stiftsplatz 9); und zwar mit einem mRNA-Impfstoff, voraussichtlich BioNTech. Termine gibt es auf den Webseiten www.evkirchelandau.de oder www.stiftskirche-landau.de.

Der Kreisverband Vorderpfalz des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) organisiert bereits seit dem 7. Dezember zusammen mit niedergelassenen Ärzten Corona-Impfungen in der DRK-Kreisgeschäftsstelle im Ortsteil Mundenheim (August-Heller-Str. 12). Das Angebot gibt es noch bis zum 23. Dezember. Pro Tag stehen 300 Impfdosen zur Verfügung, die ohne Anmeldung vergeben werden. Am Samstag wird dabei von 9 bis 18 Uhr geimpft.

Es werden Grundimmunisierungen und Booster-Impfungen mit dem Impfstoff von Moderna angeboten. Eine Impfempfehlung mit Moderna gilt für alle Personen über 30 Jahre. Schwangere und Personen unter 18 Jahren können nicht mit Moderna geimpft werden.

Unter dem Motto "Mainz wie's impft und lacht” können sich Bürgerinnen und Bürger am Samstag (18. Dezember) im Staatstheater in Mainz impfen lassen - und zwar im Kleinen Haus. Die Aktion ist eine Gemeinschaftsaktion der Mainzer Fastnachtsvereine und -garden mit dem Deutschen Roten Kreuz und dem Mainzer Staatstheater.

Interessierte konnten sich vorab online für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen anmelden. Aber auch schnell Entschiedene könnten sich nach Angaben der Mainzer Fastnacht eG spontan anstellen. Los gehe es ab 10 Uhr, Ende soll 17 Uhr sein. Geimpft werden können Personen ab 12 Jahren. Die Booster-Impfung ist nach fünf Monaten möglich (bei Erstimpfung Johnson&Johnson nach 4 Wochen). Während bei unter 30-Jährigen BioNTech - solange der Vorrat reicht - verimpft wird, erhalten über 30-Jährige Moderna. Vor Ort herrscht 3G- und Maskenpflicht.

Am Samstag (18. Dezember) findet im Neustädter Saalbau eine Impfaktion in Kooperation mit der Praxis Dr. med. Otmar Müller aus Lambrecht statt. Von 9 bis 17 Uhr können sich Impfwillige in der Bahnhofsstraße 1 ohne vorherige Terminvereinbarung impfen lassen, heißt es auf der Internetseite der Stadt. Eine Impfung könne nur mit Krankenversicherungskarte (außer bei Privatversicherten), Impfausweis in Papierform und Personalausweis erfolgen. Eine Anmeldung nur mit dem Impfnachweis in digitaler, oder ausgedruckter Form (App/ausgedruckte Mail den Impfzentrums) sei nicht möglich.

Im Pfälzerwald kann man sich am Wochenende seine dritte Impfung abholen bzw. boostern lassen, nämlich im Hohe-Loog-Haus, das auch als Hambacher Hütte bekannt ist. In Zusammenarbeit mit dem Ärztenetz Neustadt bietet die Ortsgruppe Hambach des Pfälzerwald-Vereins am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Dezember, jeweils von 11 bis 16 Uhr, Impfungen für Erwachsene an. Man muss sich aber zuvor einen Termin für das aufs Boostern beschränkte Angebot sichern.

Am Sonntag (19.12.), findet in der Schulturnhalle Stambach (Felsackerstraße 9) von 17 bis 19 Uhr eine Impfaktion ohne Voranmeldung statt. Es werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen angeboten. Als Booster erhalten alle über 30 den Impfstoff von Moderna. Jüngere erhalten vorrangig Biontech. Für Erstimpfungen steht auch der Impfstoff von Johnson&Johnson bereit.

Die Gemeinschaftspraxis der Hausärztinnen Victoria Grote und Stefanie Schurig-Sponheimer und des Hausarztes Josef Segiet in der Burgstraße 13 bietet am Samstag (18.12.) eine weitere Impfaktion an. Insgesamt stünden 500 Dosen des Moderna-Vakzins zur Verfügung, die nach Angaben der drei Hausärzte zwischen 8 und 15 Uhr und ohne vorherige Terminvereinbarung verimpft werden sollen.

In Neuwied können Kinder zwischen 5 und 11 Jahren im Rahmen einer Impfaktion am Samstag (18.12.) zwischen 9 und 13 Uhr in der Aula des Werner-Heisenberg-Gymnasiums geimpft werden. Die Terminvergabe erfolgt ausschließlich telefonisch. Vor Ort bestehe die Möglichkeit, mit einem Arzt oder Kinderarzt zu sprechen und etwaige Fragen zu klären.

Auch für Erwachsene gibt es ein Angebot: Von 9 bis 17 Uhr wird sowohl am Samstag (18.12.) als auch am Sonntag (19.12.) in der Festhalle Heimbach-Weis (Flurstraße 22) geimpft, und zwar mit BioNTech (für unter-30-Jährige, Schwangere und Stillende) oder Moderna (für über-30-Jährige). Es sind Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen möglich. Alle Interessierten, für die eine Impfung mit den angebotenen Präparaten aus medizinischer Sicht in Frage komme, könnten sich, so die Stadt Neuwied, ohne vorherige Terminvereinbarung beraten und impfen lassen. Am Samstag gibt es zusätzlich die Möglichkeit für über 30-Jährige, sich zwischen 9 und 12 Uhr in der Ev. Mennonitengemeinde (Pommernstraße 9) mit Moderna impfen zu lassen.

Die Ortsgemeinde Steinbach bietet am Samstag (18.12.) von 9 bis 16 Uhr eine Impfaktion im Bürgerhaus an. Hierfür sind seit Dienstag online Anmeldungen möglich.