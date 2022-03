Wann die Uhren umgestellt werden und wie RLP dazu "tickt"

Am kommenden Wochenende blüht uns sozusagen wieder die Sommerzeit. Dann heißt es: Uhren umstellen! Für viele Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen kein Grund zur Freude.

Denn umstellen auf Sommerzeit heißt, uns wird eine Stunde weggenommen. In der Nacht vom Samstag 26. März auf Sonntag 27. März werden die Uhren um zwei Uhr eine Stunde vorgestellt, direkt auf drei Uhr.

Viele Menschen finden das unnötig. Das zeigt sich auch in der neuen Umfrage des Forsa-Instituts im Auftrag der Krankenkasse DAK. Demnach ist die Ablehnung der Sommerzeit im Südwesten (Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland) mit 79 Prozent bundesweit am höchsten. Nur 16 Prozent der Befragten halten die Umstellung noch für sinnvoll, der Rest antwortete mit "weiß nicht". (Befragt wurden bundesweit 1.001 Menschen zwischen dem 1. und 4. März 2022.)

Viele fühlen sich laut Umfrage gesundheitlich belastet

Für Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland gaben 26 Prozent der Befragten an, schon einmal gesundheitliche Probleme durch die Umstellung gehabt zu haben. Sie waren müde und schlapp, konnten nicht einschlafen oder waren unkonzentriert. Die große Mehrheit im Südwesten, nämlich 74 Prozent, hatte demnach aber bisher keine Umstellungs-Probleme. Frauen sind laut Umfrage häufiger gesundheitlich betroffen als Männer.

"Mehr kämpfen, um Schüler zu motivieren"

Unter der Zeitumstellung leiden oft diejenigen am meisten, die bereits Schlafprobleme haben oder deren Biorhythmus sich gerade verändert, wie zum Beispiel Kinder und Jugendliche. Bei manchen kann das laut Forschern bis hin zu einem schulischen Leistungsabfall führen. Lehrerin Christiane Herz sagt, in ihren Stunden sei es aber nicht so schlimm. Sie unterrichtet an der IGS in Nieder-Olm (Rheinhessen) und würde es begrüßen, wenn die Zeitumstellung abgeschafft würde. Man merke schon, dass einige Schüler morgens müder seien und dann müsse "man mehr kämpfen, um sie zu motivieren". Nach ein paar Tagen gehe das aber wieder besser. Leider seien viele Schüler generell nicht ausgeschlafen, weil sie vermutlich bis in die Nacht hinein am Handy oder Computer seien.

Auch Kühe kommen durch Umstellung aus dem Rhythmus

Aber nicht nur wir Menschen tun uns schwer mit der Zeitumstellung und dem Schlaf, sondern auch Tiere. Theresa Scheu ist Tierärztin auf dem Hofgut Neumühle in Münchweiler, im Landkreis Südwestpfalz. Auch sie sagt, ohne die Zeitumstellung wäre es einfacher. Die Tierärztin betreut unter anderem 150 Milchkühe. So eine Zeitumstellung bringe auch Kühe aus dem Gleichgewicht, sagt sie.

Kühe sind Gewohnheitstiere. Für Kühe ist ein Tag gut, wenn immer alles gleich abläuft. Gegen 4:30 Uhr werden sie auf dem Hofgut das erste Mal am Tag gemolken. Durch die Zeitumstellung "kann es allerdings sein, dass man die ein oder andere Kuh wecken muss", so die Tierärztin.

Kühe geben weniger Milch bei Umstellung auf Sommerzeit

Wenn die innere Uhr der Tiere durcheinander gerät, kommt es vor, dass sie kurzfristig weniger Milch geben - etwa ein bis anderthalb Liter weniger als üblich. Denn Kühe produzieren vor allem nachts die mehrheitliche Menge Milch. Fehlt einer Kuh durch die Umstellung eine Stunde Zeit, die sie normalerweise in die Milchproduktion gesteckt hätte, wirds auch im Melkeimer oder der Melkmaschine am Ende ein klein bisschen weniger. Aber das falle letztlich nicht groß ins Gewicht, so Theresa Scheu.

Abschaffung der Zeitumstellung war für 2021 geplant Eigentlich war das Ende der Zeitumstellung bereits im Jahr 2019 vom Europäischen Parlament besiegelt und für 2021 terminiert worden. In einer EU-weiten Befragung sprach sich im Sommer 2018 eine große Mehrheit von 84 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dafür aus, die Zeitumstellung zu beenden. Auch das Europäische Parlament stimmte 2019 mit deutlicher Mehrheit für eine Abschaffung im Jahr 2021. EU-Mitglieder uneinig, ob Sommer oder Winterzeit Allerdings wäre eine Einigung der einzelnen Mitgliedsstaaten nötig gewesen. Diese wurde jedoch auf unbestimmte Zeit vertagt. Uneinig ist man sich vor allem darin, ob man sich nach einer Abschaffung für die Normalzeit oder die Sommerzeit entscheiden soll. Mehrheit glaubt nicht an schnelle Abschaffung Dass die Diskussion in naher Zukunft wieder Fahrt aufnimmt, ist angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen und Herausforderungen in Europa zweifelhaft. In Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland glauben laut Umfrage übrigens 66 Prozent der Bürgerinnen und Bürger nicht daran, dass die Zeitumstellung bald abgeschafft wird. Lediglich 31 Prozent haben diesbezüglich Hoffnung.





Auf dem Hofgut beobachten die Mitarbeiter, dass die Zeitumstellung zum Winter eher noch problematischer ist als die zum Sommer. Dann müssen die Kühe nämlich unter Umständen länger warten, bis sie gemolken werden und das kann unangenehmer für die Tiere sein.

Viele Landwirte bereiten deshalb die Tiere auf die Umstellung vor, indem sie Tage zuvor jeweils ein viertel Stündchen früher (oder später, je nach Zeitumstellung) melken, wie Klaus-Peter Korst, Herdenmanager vom Hofgut, sagt. Am dritten Tag etwa sei man dann wieder im Rhythmus.

Auch Schlafforscher in RLP für Abschaffung der Zeitumstellung

Dr. Hans-Günter Weeß ist Leiter des Interdisziplinären Schlafzentrums am Pfalzklinikum Klingenmünster und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM). Die Gesellschaft will die Behandlung von Patienten mit Schlafstörungen verbessern.

Weeß ist gegen eine Umstellung und plädiert für die dauerhafte Winterzeit. Er sagt, das sei die natürliche Zeit, die eher zum Menschen passe. So schön es auch sei, abends länger draußen zu sein, die Quittung komme am nächsten Morgen. Denn wenn es lange hell ist, werden wir nicht müde. Unser Schlafbotenstoff ist das Melatonin und das wird bei Helligkeit nicht produziert. Deshalb sei die dunklere Winterzeit die bessere Wahl, da kämen wir zu mehr Schlaf, so der Wissenschaftler.

"Arbeit und Schule beginnen sehr, sehr früh und wir kommen durch einen sowieso schon bestehenden Schlafmangel, bedingt durch das frühe Aufstehen, nochmal in einen zusätzlichen Schlafmangel."

Sommerzeit bedeutet laut Weeß zusätzlichen Schlafmangel

Hans-Günter Weeß sagt, wir seien generell eine unausgeschlafene Gesellschaft, eine Frühaufsteher-Gesellschaft. "Arbeit und Schule beginnen sehr, sehr früh und wir kommen durch einen sowieso schon bestehenden Schlafmangel - bedingt durch das frühe Aufstehen - nochmal in einen zusätzlichen Schlafmangel" aufgrund der Sommerzeit, so der Wissenschaftler.

Wissenschaftler: Schlafprobleme ernster nehmen

Er plädiert generell dafür, das Thema Schlaf aus wissenschaftlicher Perspektive ernster zu nehmen. "Auf deutschen Straßen oder Autobahnen sterben doppelt so viele Menschen infolge Müdigkeit, Sekundenschlaf am Steuer als infolge von Alkohol. Aber wir nehmen das einfach zur Kenntnis - wenn wir es überhaupt wissen. Für uns ist es schon ein stückweit normal, dass wir übermüdet sind und dass es schläfrigkeitsbedingte Unfälle gibt beispielsweise." Müdigkeit habe allerdings viele Ursachen, nicht nur die Zeitumstellung.

Hinweise auf mehr Klinikeinweisungen mit Herz-Kreislaufproblemen

Schlafmangel in chronischer Form hat gesundheitliche Konsequenzen, greift Psyche, Stoffwechsel und das Herz-Kreislauf-System an. Weeß zufolge gibt es Hinweise, dass es in der Woche nach einer Zeitumstellung zum Beispiel mehr Krankenhauseinweisungen aufgrund von Herz-Kreislauf-Problemen gibt.

Weeß: "Schlafmedizinische Versorgung in RLP könnte besser sein" Zwar böten Krankenkassen viel an zum Thema Schlaf, aber wenn es um wirkliche Behandlung gehe, zeigten sich die Kostenträger sehr, sehr sparsam und hielten die Mittel für therapeutische Behandlung in einem Schlaflabor im Krankenhaus sehr knapp, so Weeß: "Wenn man konsequent wäre, dann würde man gerade auch in Rheinland-Pfalz dafür sorgen, dass die schlafmedizinische Versorgung der Bevölkerung besser wäre." Hans-Günter Weeß sagt, Schlaflabore würden immer weniger, weil "die Krankenkassen die Krankenhäuser nicht mehr entsprechend finanzieren, wenn sie schlafmedizinische Leistungen anbieten." Kassen versuchten ambulante Behandlungen zu fördern. Allerdings hätten sich ambulante Schlaflabore auf andere Themen spezialisiert - nicht auf Ein- und Durchschlafstörungen, sondern zum Beispiel auf krankhaftes Schnarchen mit Atemstillständen, die Schlafapnoe. Monatelange Wartezeiten für Aufnahme in Schlaflabor Sechs bis zehn Prozent der Menschen in Rheinland-Pfalz leiden den Angaben zufolge an Schlafstörungen. "Wir als schlafmedizinische Abteilung sind immer die diagnostische Endstrecke und auch die therapeutische, da sitzt man vorher beim Hausarzt, beim Facharzt", so Weeß, Wer aufgrund von Schlafstörungen in einem Schlaflabor Hilfe suche, brauche eine Überweisung und müsse lange warten. In Rheinland-Pfalz dauere das bis zu acht Monate. Für viele Patienten, die in Schlaflaboren behandelt würden, sei die Zeitumstellung schon ein Thema.

So kommt man besser durch die Zeitumstellung

Der Tipp, um besser durch die Zeitumstellung zu kommen, laute, so Weeß, Tage zuvor in kleinen Intervallen früher ins Bett zu gehen. Man könne den Körper langsam auf die Veränderung einstellen. Generell empfiehlt er, wenig LED-Lampen und Blaulicht vor dem Schlafen.