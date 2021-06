per Mail teilen

In wenigen Wochen beginnen die Sommerferien und nach langen Monaten der Corona-Einschränkungen entspannt sich die Lage aktuell. Deshalb planen viele ihren Urlaub - trotz Unsicherheiten.

Der Sommer ließ dieses Jahr lange auf sich warten. Dazu kamen durch die Bundesnotbremse starke Einschränkungen für den Tourismus. Es gab kaum eine Möglichkeit mal ein paar Tage wegzufahren, wenn man nicht ein eigenes Ferienhäuschen hatte. Doch dies ist nun vorbei. Der Sommer ist vollends in Rheinland-Pfalz angekommen, die Corona-Inzidenz sinkt kontinuierlich und die Sommerferien stehen vor der Tür. Nicht verwunderlich also, dass es die Rheinland-Pfälzer in die Urlaubsregionen zieht.

Vor allem Spanien, Portugal und Griechenland beliebte Ziele

Das merkt auch Anke Budde. Sie hat ein Reisebüro in Bretzenheim (Kreis Bad Kreuznach) und ist gleichzeitig im Präsidium der Allianz selbstständiger Reiseunternehmen (ASR). Sie bekommt aktuell viele Anfragen von urlaubsreifen Rheinland-Pfälzern. Dabei sind vor allem die klassischen Destinationen, wie Spanien, Griechenland und Kroatien gefragt. Aber auch Portugal, weil dort die Inzidenz lange so niedrig war. "Eigentlich alle Ziele, die zwei bis vier Flugstunden entfernt liegen oder mit dem Auto erreichbar sind", so Budde.

Das kann auch Mirco Hillmann vom ADAC Koblenz bestätigen. "Gefragt sind Pauschal-, aber auch Individualreisen. Unsere Top 3 sind Spanien, Griechenland und Kroatien." Er empfiehlt den Rheinland-Pfälzern, die in den Sommerferien weg möchten, zeitnah zu buchen "da es sonst zu Engpässen, zum Beispiel hinsichtlich der Verfügbarkeit von Hotels, kommen kann".

Reiseveranstalter sind auf Einreise- und Testregeln vorbereitet

Vom Bedürfnis, Urlaub zu machen, lassen sich die Menschen auch nicht abschrecken, wenn es um die Einreise-, Test- und Quarantäneregelungen geht. Gerade bei Pauschalreisen seien die Reiseveranstalter auf ihre Gäste vorbereitet, berichtet Budde. Dort seien die Tests teilweise im Angebot enthalten und es gebe extra Teststellen für die Touristen. Denn: "Die Veranstalter wollen auf keinen Fall, dass es bei ihnen Corona-Ausbrüche gibt." Die ganze Branche sei im engen Austausch mit den Behörden in Deutschland und an den Urlaubszielen.

"Es liegt an jedem, sich an die Regeln zu halten und dann klappt auch Urlaub."

Sie sieht auch nicht den klassischen Tourismus als potentielle Gefahr für eine vierte Welle. Im vergangenen Jahr sei es auch nicht der organisierte Urlaub gewesen, der ursächlich für steigende Zahlen gewesen sei, so Budde. "Es liegt an jedem, sich an die Regeln zu halten und dann klappt auch Urlaub."

Virologe: Abschottung bringt nichts

Bodo Plachter, Virologe an der Mainzer Unimedizin sagt dazu, dass die Ausbreitung von Mutanten auch mit Reisetätigkeiten in Verbindung gebracht werden kann. Man könne sich nicht abschotten.

Plachter möchte sich nicht festlegen, wie die Situation in und nach den Ferien aussieht, weil das Infektionsgeschehen dafür zu dynamisch ist. Er könne sich aber schon vorstellen, dass die Reisezeit einiges durcheinander wirbeln könnte. Allerdings sagt er auch, dass jetzt immer mehr Erwachsene geimpft seien und selbst wenn die Infektionszahlen stiegen, heiße das nicht, dass die Zahl der Patienten mit schweren Covid-19 Verläufen und die Zahl der Todesfälle wieder zwangsläufig stiegen.

Auch Hillmann vom ADAC berichtet, dass trotz sinkender Infektionszahlen der weltweite Tourismus weiterhin eingeschränkt und mit strikten Auflagen verbunden sei. Dadurch bestehe hoher Gesprächsbedarf und tagesaktuelle Informationsweitergabe an die Kunden. Die Reisebürobesitzerin Budde sagt aber, dass die Menschen sich durch die Vorgaben, wie beispielsweise verpflichtete Tests vor Abflug, teilweise sicherer fühlten. Nur wenn auf einmal anstatt eines Schnelltests ein PCR-Test verlangt werde, könnte es zum Problem werden, weil diese schnell die Urlaubskasse belasten könnten.

Noch hat sich die Tourismusbranche nicht erholt

Trotz der vielen Monate ohne die Möglichkeit zu verreisen, würden die Reisenden jetzt nämlich nicht deutlich mehr Geld für ihren Urlaub ausgeben wollen. Bei vielen sei Corona auch wirtschaftlich spürbar, so Budde. Außerdem seien die Preise an vielen Urlaubsorten angestiegen, weil die Hotels nicht voll ausgelastet werden dürfen oder Mietwagenflotten in den vergangenen Monaten abgebaut wurden. "Den Tourismus kann man nicht auf Knopfdruck wieder anstellen."

Aber noch sei auch die Reisefreude der Menschen nicht so ungetrübt wie vor der Pandemie. Die Buchungen seien noch lange nicht auf dem Niveau von 2019, so Budde. Sie rechne damit, dass es bis 2022 dauere, bis sich die Zahlen wieder normalisieren. Einen Tipp hat sie aber noch für alle, die jetzt schon verreisen: Die Badesachen vorher anprobieren, denn die Corona-Kilos seien statistisch erwiesen.