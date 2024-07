Die Sommerferien in Rheinland-Pfalz laufen, aber das Wetter spielt nicht so recht mit fürs Schwimmbad? Wie wäre es stattdessen mit Eintauchen in die Welt der Römer vor 2.000 Jahren? Das geht, und zwar in Rheinbrohl. Da, wo der Limes - also der römische Grenzwall - zwischen Rhein und Donau beginnt, gibt es das Museum RömerWelt.