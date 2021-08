In Rheinland-Pfalz startet heute wieder die Sommerschule. Dabei haben Kinder der Klassen 1 bis 9 zwei Wochen Zeit, Versäumtes nachzuholen. Im letzten Jahr war das Interesse groß.

Weil viele Schulen während der Corona Pandemie oft keinen Präsenzunterricht anbieten konnten, haben Schüler nun zwei Wochen die Möglichkeit, den Unterichtsstoff zu wiederholen und zu vertiefen. Priorität des Landes sei es, Schülerinnen und Schüler "auch in den Ferien zu unterstützen", hatte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) bereits vor Beginnn der Sommerferien mitgeteilt.

Nachholbedarf vor allem bei Mathe und Deutsch

Rund 300 Angebote gibt es im ganzen Land. Dabei liegt der Fokus laut Bildungsministerium auf den Kernfächern Mathematik und Deutsch. "Darüber hinaus kann es in diesem Jahr auch Angebote in Englisch und den Naturwissenschaften geben, wenn Kapazität und Bedarf vor Ort vorhanden sind", so das Ministerium. Drei Stunden am Tag können Schüler der 1. bis 9. Klasse Unterrichtsstoff nacharbeiten. Die Teilnahme ist freiwillig.

Angeleitet werden die Kinder von Lehramtsstudenten- und anwärtern, pensionierten Lehrern - aber auch älteren Schülern, die dafür extra geschult werden. Laut Bildungsministerium erhalten sie für den Einsatz in den Ferien eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 300 Euro. Die Lehramtsstudenten haben darüber hinaus die Möglichkeit, sich ihren Einsatz als Praktikum anerkennen zu lassen.

Bildungsexperten schätzen die Idee der Sommerschule aufgrund von internationalen Forschungsergebnissen in der Lern- und Wirkungsforschung im Grundsatz positiv ein. Sie äußern aber auch Zweifel am Konzept.

20.000 Teilnehmer im vergangenen Jahr

Die Sommerschule wurde bereits 2020 angeboten. "Wir wissen aus dem vergangenen Jahr, dass das Angebot gut angenommen wird und unsere Schülerinnen und Schüler sehr davon profitieren", betonte Hubig. Im vergangenen Jahr nahmen rund 20.000 Schüler an dem Programm teil.

Auch in den Herbstferien soll es wieder eine Ferienschule geben.