"Die Lehrerinnen stehen mit dem Rücken zur Wand"

Lehrerinnen und Erzieherinnen haben am Donnerstag in Kaiserslautern gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen demonstriert. Die Coronakrise, der Ukrainekrieg - all das habe Konsequenzen für Schulen und Kitas. Die Belastungen seien riesig, erzählt eine Grundschullehrerin aus Pirmasens.