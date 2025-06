Sieben Wochen lang präsentiert sich der SWR mit Live-Nachrichten, Diskussionen, Workshops und vielen Gästen in der Mainzer Innenstadt. Hier findet ihr das Programm.

Den SWR intensiv erleben und sich mit den Menschen, die das Programm machen, austauschen: Das ist Sinn und Zweck des PopUp Studios des SWR in Mainz. Ihr könnt jederzeit innerhalb der Öffnungszeiten vorbeischauen, Themenvorschläge einbringen, aber auch Lob und Kritik äußern. Und natürlich einfach bei der Ausstrahlung der Sendungen dabei sein.

Damit ihr ganz genau planen könnt, wann ihr unser PopUp Studio in der Mainzer Innenstadt besuchen wollt, haben wir euch hier unser Programm zusammengestellt. Schaut immer mal wieder rein, denn es kommen noch weitere Highlights dazu:

Programm im SWR PopUp Studio vom 11. Juni bis 18. Juli 2025 Programm 11. bis 14. Juni

13.6. 12:30 Uhr Meet & Greet mit Daniela Schick (Moderatorin bei SWR Aktuell)

12:30 Uhr mit Daniela Schick (Moderatorin bei SWR Aktuell) 14.6. 10-17 Uhr Zwischen Likes und Kritik - Unser Alltag im Communitymanagement bei SWR Aktuell

10-17 Uhr - Unser Alltag im Communitymanagement bei SWR Aktuell 14.6. 12:00 Uhr SWR Aktuell Online: Wer sind wir? Wie arbeiten wir? Wie kommen wir an unsere Themen? Wie verarbeiten wir sie?

12:00 Uhr Wie arbeiten wir? Wie kommen wir an unsere Themen? Wie verarbeiten wir sie? 14.6. 19 Uhr Live-Musik aus der Region mit Sängerin Hanne Kah Programm 16. bis 21. Juni 16.6 . Wirtschaftsnachrichten SWR Aktuell

. Wirtschaftsnachrichten SWR Aktuell 17.6. Wirtschaftsnachrichten SWR Aktuell

Wirtschaftsnachrichten SWR Aktuell 18.6. Wirtschaftsnachrichten SWR Aktuell -> stündlich um 11:53 bis 17:53 Uhr

20.6. 17-18 Uhr SWR Kultur-Talk mit Sängerin Caro Trischler

17-18 Uhr mit Sängerin Caro Trischler 20.6. 11:30 Uhr Meet & Greet mit Sascha Becker

11:30 Uhr mit Sascha Becker 20.6. 13-16 Uhr Aktionstag Exit Einsamkeit mit SWR-Volontärinnen und -Volontären

13-16 Uhr Aktionstag Exit Einsamkeit mit SWR-Volontärinnen und -Volontären 21.6. 14-17 Uhr SWR Kultur am Samstagnachmittag Programm 23. bis 28. Juni 23.6. 13-16 Uhr SWR1 Der Nachmittag mit Veit Berthold

13-16 Uhr Der Nachmittag mit Veit Berthold 23.6. 17 Uhr SWR Kultur-Talk mit Annett Gröschner (Mainzer Stadtschreiberin)

17 Uhr mit Annett Gröschner (Mainzer Stadtschreiberin) 24.6. 10 Uhr SWR Heimat vor Ort

10 Uhr vor Ort 24.6. 13-16 Uhr SWR1 Der Nachmittag mit Veit Berthold

13-16 Uhr mit Veit Berthold 25.6. 9 Uhr SWR1 Meilensteine, Podcast-Aufzeichnung

9 Uhr 25.6 . 13-16 Uhr SWR1 Der Nachmittag mit Veit Berthold

. 13-16 Uhr mit Veit Berthold 25.6. 17 Uhr Wie Lettern unser Leben prägen – SWR Kultur-Talk mit Dr. Ulf Sölter, Direktor des Gutenbergmuseums Mainz

17 Uhr – SWR Kultur-Talk mit Dr. Ulf Sölter, Direktor des Gutenbergmuseums Mainz 26.6. 10 Uhr SWR Kultur " Treffpunkt Klassik" mit Jörg Lengersdorf

10 Uhr SWR Kultur " mit Jörg Lengersdorf 26.6. 13-16 Uhr SWR1 Der Nachmittag mit Veit Berthold

13-16 Uhr mit Veit Berthold 26.6. 16-17/18 Uhr Live-Musik aus der Region mit Daniel Stelter und Menna Mulugeta

16-17/18 Uhr mit Daniel Stelter und Menna Mulugeta 27.6. 11:30 Uhr Meet & Greet mit Moderatorin Daniela Schick

11:30 Uhr mit Moderatorin Daniela Schick 27.6. 17 Uhr Der mit dem Erfolg tanzt – SWR Kultur-Talk mit Honne Dohrmann, Tanzdirektor des Staatstheaters Mainz

17 Uhr Der mit dem Erfolg tanzt – mit Honne Dohrmann, Tanzdirektor des Staatstheaters Mainz 28.6. 14-17 Uhr SWR Kultur am Samstagnachmittag Programm 30. Juni bis 12. Juli 30.6. 9:30-19 Uhr Migratöchter - offene Redaktionssitzung und Meetup-Perspektivenaustausch

9:30-19 Uhr - offene Redaktionssitzung und Meetup-Perspektivenaustausch 30.6. 16-18 Uhr Zur Sache Rheinland-Pfalz – Meet & Greet Britta Krane

16-18 Uhr – Meet & Greet Britta Krane 30.6 . 16:30-17:30 Uhr After Work Gespräch " Medien, Migration und Verantwortung ", Keynote von Dr. Pablo Jost, Institut für Publizistik, Johannes Gutenberg Universität Mainz und Diskussion

. 16:30-17:30 Uhr After Work Gespräch " ", Keynote von Dr. Pablo Jost, Institut für Publizistik, Johannes Gutenberg Universität Mainz und Diskussion 30.6. 18:00 Uhr Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) im Gespräch

18:00 Uhr (CDU) im Gespräch 1.7. 10-15 Uhr Aufzeichnung SWR1 Meilensteine-Podcast

10-15 Uhr 2.7. 13-16 Uhr SWR3 PUSH mit Sebastian Müller

13-16 Uhr mit Sebastian Müller 2.7. 18:30-20:00 Uhr SWR Kultur am Abend

18:30-20:00 Uhr 3.7. 13-16 Uhr SWR3 PUSH mit Sebastian Müller

13-16 Uhr mit Sebastian Müller 3.7. 18:30-20:00 Uhr SWR Kultur am Abend

18:30-20:00 Uhr 4.7. 18:30-20:00 Uhr SWR Kultur am Abend

18:30-20:00 Uhr SWR Kultur am Abend 4.7. 15 Uhr SWR1 Leute mit Reisejournalist Helge Timmerberg

15 Uhr 4.7. 11:30 Uhr Meet & Greet mit Moderator Sascha Becker

11:30 Uhr mit Moderator Sascha Becker 5.7. 11:30-14:00 Uhr Nah dran – SWR Aktuell Live

11:30-14:00 Uhr – SWR Aktuell Live 5.7. 14-18 Uhr SWR1 Stadion-Sendung

7.7. 10 Uhr Annelies Royale Welt - Podcast-Aufzeichnung mit Gast

10 Uhr Podcast-Aufzeichnung mit Gast 7.7. 14-18 Uhr SWR4 am Nachmittag

14-18 Uhr 8.7. 10 Uhr Annelies Royale Welt - Podcast-Aufzeichnung mit Gast

10 Uhr - Podcast-Aufzeichnung mit Gast 8.7. 14-18 Uhr SWR4 am Nachmittag

14-18 Uhr 9.7. 10 Uhr ARD Schlagerwelt YouTube-Aufzeichnung mit Gast

10 Uhr YouTube-Aufzeichnung mit Gast 9.7. 14-18 Uhr SWR4 am Nachmittag

14-18 Uhr 9.7. 18:15 Uhr "Der nächste Klick könnte eine Lüge sein!" Die Wirkung von Fake-News in der digitalen Informationswelt (Moderation: Thomas Nettelmann)

18:15 Uhr Die Wirkung von Fake-News in der digitalen Informationswelt (Moderation: Thomas Nettelmann) 10.7. 10 Uhr ARD Schlagerwelt , YouTube-Aufzeichnung mit Gast

10 Uhr , YouTube-Aufzeichnung mit Gast 10.7. 14-18 Uhr SWR4 am Nachmittag

14-18 Uhr 10.7. 18:15 Uhr "Der nächste Klick könnte eine Lüge sein!" Die Wirkung von Fake-News in der digitalen Informationswelt (Moderation: Thomas Nettelmann)

18:15 Uhr "Der nächste Klick könnte eine Lüge sein!" Die Wirkung von Fake-News in der digitalen Informationswelt (Moderation: Thomas Nettelmann) 11.7. 14-18 Uhr SWR4 am Nachmittag

14-18 Uhr 11.7. 11:30 Uhr Meet & Greet mit Dorit Becker (Moderatorin bei SWR Aktuell)

11:30 Uhr mit Dorit Becker (Moderatorin bei SWR Aktuell) 12.7. 10-13 Uhr Medienkompetenz für Kinder mit dem "Fakefinder" Programm 14. bis 18. Juli DASDING sendet 5 Tage live aus dem SWR PopUp-Studio. Jeweils von 14-18 Uhr. 14.7 ab 19 Uhr Thomas Bookclub LIVE 16. 7. ab 19 Uhr Marie Bothmer live 18. 7. ab 19 Uhr bac LIVE + Afterwork-Musik

Die SWR Radiowellen senden live, manche Sendungen werden auch aufgezeichnet, wie etwa SWR1 Meilensteine. Außerdem finden Diskussionsrunden, Workshops und spannende Interviews statt. Am Donnerstag beispielsweise mit dem früheren Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Im Gespräch mit Hauptabteilungsleiterin Beate Höbermann sprach er darüber, wie er den Zusammenbruch der Regierungskoalition im November 2024 persönlich erlebt hat, warum er aus der FDP ausgetreten ist und was er heute macht. Bei der Veranstaltung waren viele Gäste live dabei. Das Video zum Interview stellen wir in den nächsten Tagen hier online.

Wir sind von Montag bis Samstag tagsüber in der Betzelsstraße 27 in Mainz (Adresse ). Das liegt in der Mainzer Innenstadt, gegenüber von Galeria Kaufhof.

An einzelnen Tagen finden zusätzlich Abendveranstaltungen statt. An Sonn- und Feiertagen ist das SWR PopUp Studio geschlossen.

Regionalnachrichten live aus dem PopUp Studio

In der ersten Woche wurden die SWR4 Regionalnachrichten ab 12:30 Uhr live aus dem PopUp Studio gesendet. Ab 15 Uhr gab es dort auch Gesprächsrunden, in denen Menschen aus der Region zur Wort kamen - unter anderem Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst.

Lob und Kritik interessieren uns

Natürlich sind wir gespannt auf Lob und Kritik unseres Publikums und freuen uns über Vorschläge für neue Themen, die wir angehen könnten. Im Mainzer Studio gibt es dazu auch eine Post-it-Wand, an der alle ihre Ideen hinterlassen können. Oder schickt uns hier eine Nachricht.