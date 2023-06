"Wir wollen klimaneutral werden, aber wir wollen keine Preisexplosion“

per Mail teilen

Mehr geflüchtete Menschen, die nach Rheinland-Pfalz kommen, Streit ums klimaneutrale Heizen oder das Tempo beim Windkraftausbau. Alles politisch brisante Themen - in einer Zeit, in der die Grünen in Umfragen schlecht dastehen. Dass das kommunikativ schlecht gelaufen sei, gibt Grünen-Fraktionsvorsitzende, Pia Schellhammer, im SWR Aktuell-Sommerinterview zu.