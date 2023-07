Lowbudget-Urlaube boomen, die Highend-Unterkünfte auch

Zwei Segmente im rheinland-pfälzischen Tourismus werden besonders nachgefragt: Exklusive, teure Hotels und die sehr günstigen Alternativen.

Letztes Jahr konnte sich mehr als jeder fünfte Deutsche nicht mal eine Woche Urlaub leisten. Das geht aus Eurostat-Daten hervor. Die Linksfraktion hatte die Zahlen beim Statistischen Amt der Europäischen Union erfragt. Besonders schwierig war es demnach für Alleinstehende mit Kindern: Bei 42 Prozent der Alleinerziehenden reichte das Einkommen den Daten zufolge nicht für eine Woche Urlaub.

Auch 2023 kein Urlaub drin

Das trifft auch 2023 auf einige Menschen zu. In einer Umfrage unter SWR Aktuell-Nutzern auf Instagram gaben 17 Prozent der Leute an, sich dieses Jahr keinen Urlaub leisten zu können. Die Umfrage ist nicht repräsentativ, bestätigt aber in etwa die Tendenz der Zahlen aus 2022.

Beides boomt: Jugendherbergen und Wellnesshotels

Diverse Krisen und die Inflation scheinen bei vielen Menschen für zwei unterschiedliche Reaktionen im Bezug auf ihre Urlaubsplanung zu sorgen: Wellnesshotels in Rheinland-Pfalz seien ebenso ausgebucht wie Jugendherbergen. Die einen müssen oder wollen Sparen und verreisen dann so günstig wie möglich. Die anderen entscheiden sich angesichts der Weltlage und Einschränkungen beim Reisen in den letzten Jahren jetzt für besondere Urlaube. "Wir erleben dieses Jahr das erste komplett coronafreie Reisejahr", sagt Gereon Haumann, Präsident des Dehoga Rheinland-Pfalz. Die Zahlen der Übernachtungen in Rheinland-Pfalz im Mai 2023 übertreffen die Zahlen aus 2019, dem letzten Jahr vor der Pandemie. "Wir steuern auf ein neues Rekordjahr zu", prognostiziert Haumann.

Rheinland-Pfalz als Tourismusziel - für alle

"Im Umkreis von zwei Stunden Fahrtzeit mit dem Auto erreichen uns in Rheinland-Pfalz 50 Millionen Menschen", rechnet Gereon Haumann die Zielgruppe des rheinland-pfälzischen Tourismus vor. Das Land punkte mit zehn einmalig interessanten Urlaubsregionen: Im Hunsrück ließen sich andere Dinge erleben, als in der Moselregion. Rheinland-Pfalz biete Wanderwege, Radwege, Flussregionen und Weinbau. Auch Rheinland-Pfälzer könnten schnell in ein Erholungsgebiet fahren, was sich von ihrem Heimatort unterscheidet. Den größten Anteil an Übernachtungen im Land machten Gäste aus Deutschland, Niederlande, Belgien und Luxemburg aus.

Urlaub in Rheinland-Pfalz

Die beliebtesten Urlaubsregionen in Rheinland-Pfalz (gemessen an der Anzahl der touristischen Übernachtungen) sind dieses Jahr bisher die Pfalz und die Region Mosel-Saar. Auch das Ahrtal kann wieder Gäste bewirten und beherbergen. Nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 sind viele Betriebe wieder offen. Unternehmer und Winzer Lukas Sermann aus Altenahr empfiehlt Wandern auf dem Rotweinwanderweg mit dem Ahrsteig, Touren auf dem neu gebauten Radweg und Beachfeeling an der Ahr im Kurpark Bad Neuenahr.

Europäisches Ausland häufiges Urlaubsziel

Für über die Hälfte der SWR Aktuell-Nutzer, die in unserer Umfrage auf Instagram mitgemacht haben, geht es dieses Jahr für den Urlaub ins europäische Ausland. 20 Prozent verbringen ihre Ferien in Deutschland und etwa 6,6 Prozent unternehmen eine Fernreise.

Wie man beim Flüge buchen sparen kann

Wer sich Urlaub leisten kann und Rheinland-Pfalz verlassen möchte, aber trotzdem froh um jeden gesparten Euro ist, hat folgende Möglichkeiten, um ein bisschen beim Preis für Flüge zu sparen: