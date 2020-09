Dieser Sommer war auch in Rheinland-Pfalz zu warm und deutlich zu trocken, meldet der Deutsche Wetterdienst. In Trier wurde Anfang August sogar die deutschlandweit höchste Temperatur gemessen.

Nach der vorläufigen Sommerbilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gehörte Rheinland-Pfalz mit einer Durchschnittstemperatur von 18,6 Grad zu den wärmeren Bundesländern. In Trier-Petrisberg kletterte das Thermometer am 9. August, dem heißesten Tag des Jahres, auf 38,6 Grad. Mit mageren 150 l/m² (218 l/m²) verlief der Sommer überregional deutlich zu trocken. Die Sonne schien 653 Stunden (595 Stunden). Insgesamt wurden in Rheinland-Pfalz 653 Sonnenstunden gezählt, etwas mehr, als der Durchschnittswert von 595 Stunden in der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 - aber deutlich weniger als im Rekordsommer des Vorjahres (815).

Nach einem zwar warmen, aber sehr wechselhaften Juni und Juli-Beginn ("Schaukelsommer") kam Ende des zweiten Sommermonats die Trockenheit nach Rheinland-Pfalz. Nach Angaben des (DWD) hat es in diesem Monat insgesamt nur etwa ein Drittel der üblichen Niederschlagsmenge gegeben, lediglich 25 Liter pro Quadratmeter. Die Natur habe mit dem Wassermangel zu kämpfen gehabt - teilweise begann laut DWD schon im Juli die Laubfärbung der Bäume.

Anfang August brachte eine Hitzewelle vielerorts tropische Nächte, vor allem in den aufgeheizten Innenstädten. Tagelang Temperaturen um 35 Grad stressten Mensch, Tier und Natur. In manchen Orten wurde sogar das Wasser knapp, das Gießen und Befüllen von Pools teils eingeschränkt oder sogar verboten.

Bundesweit weniger Badetote als im Vorjahr

Während trotz strenger Auflagen aufgrund der Corona-Pandemie viele Schwimmbäder in der Region öffnen konnten, wichen zahlreiche Rheinland-Pfälzer auf Badeseen aus, um sich Abkühlung zu verschaffen. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) befürchtete eine Häufung von Badeunfällen im "Nichtschwimmerland" Deutschland. Auf dem Rhein gab es etliche Großeinsätze.

In Rheinland-Pfalz kamen von Januar bis Ende August nach Angaben der DLRG 15 Menschen bei Badeunfällen ums Leben, zehn mehr, als im Vorjahreszeitraum. Bundesweit sank zwar insgesamt die Zahl der Badetoten - im Sommermonat August lag sie allerdings mit 117 so hoch wie seit vielen Jahren nicht (2019: 45).

Herbst kommt Ende der Woche

Zum kalendarischen Herbstanfang am 22. September können sich die Rheinland-Pfälzer auf Sonnenschein und milde Temperaturen verlassen: An diesem Dienstag selbst klettern die Temperaturen dann noch einmal auf bis zu 28 Grad. Im Lauf des Tages ziehen von Südwesten her einige Wolken auf, es bleibt aber trocken. Bei Höchsttemperaturen zwischen 22 und 26 Grad kann es am wechselhaften Mittwoch nachmittags einzelne Schauer oder Gewitter geben.

Ab Donnerstag passe sich das Wetter an den noch jungen kalendarischen Herbst an, sagte DWD-Meteorologe Tobias Reinartz. Ein Tiefdruckkomplex über der Nordsee übernehme die Regie und leite einen wolkenreichen, unbeständigen, mitunter windigen und spürbar kühleren Witterungsabschnitt ein. "Am kommenden Wochenende sind nach jetzigem Stand dann nicht mal mehr 20 Grad drin. Es herbstelt halt", erklärt Reinartz.