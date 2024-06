Lang herbeigesehnt und jetzt scheint er endlich zu kommen: der Sommer in RLP, mit Sonne und steigenden Temperaturen. Nach dem kalendarischen Sommeranfang nun auch der gefühlte!

"Nächster Halt Sommer! Sie haben Anschluss an bis zu 28 Grad und viel Sonne in den nächsten Tagen. Als Umsteigemöglichkeiten stehen Ihnen Freizeitaktivitäten im Freien, beste Grill- und Bademöglichkeiten und vieles mehr zur Verfügung. Aufgrund von Stellwerksproblemen müssen Tiefdruckgebiete vorerst im Depot bleiben!"

So oder ähnlich könnte sich die Wettervorhersage bei der Deutschen Bahn anhören - der Deutsche Wetterdienst (DWD) fasst das auf seiner Webseite auch so zusammen: "Ab Sonntagvormittag dann bis auf Weiteres keine warnwürdigen Wettererscheinungen" - ein Zitat, über das wir uns nach all den Unwettern doch freuen! Und so wird das Wetter konkret die nächsten Tage:

Am Sonntag Sonne, Wolken und steigende Temperaturen in RLP

Bereits für den Sonntag prognostizieren die Wetterexperten einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 25 Grad. Allenfalls im Bergland kann es wenige Regentropfen geben, sonst bleibt es trocken.



In der Nacht zum Montag erwarten uns nur wenige Wolken. Es soll niederschlagsfrei bleiben. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 10 Grad, in der Eifel gehen die Temperaturen runter auf bis zu acht Grad.

Am Montag Sonne und Temperaturen bis zu 28 Grad

Auch am Montag steigen die Temperaturen laut Prognose noch einmal an. Es erwarten uns viel Sonnenschein und sommerliche 24 bis 28 Grad. Dazu soll es heiter und trocken werden.