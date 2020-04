Ihren Urlaub werden viele Rheinland-Pfälzer in diesem Jahr wegen der Corona-Krise wohl in der Heimat verbringen. Doch was ist eigentlich mit den Freibädern im Land? Der Virologe Prof. Plachter hält eine Ansteckung über das Badewasser für unwahrscheinlich.

"Schwimmbäder spielten schon immer eine wichtige Rolle für Sport, Gesundheit, Freizeit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt", heißt es in einem Brief von der Deutsche Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) an den Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Doch ob diese Rolle 2020 zum Tragen kommt, daran scheiden sich die Geister.

Ein Sprecher der Pirmasenser Stadtwerke zum Beispiel geht fest davon aus, dass Schwimmbäder im Sommer wieder öffnen könnten. "Das ist wichtig, weil sich viele Familien wegen der Corona-Krise vermutlich keinen Urlaub mehr leisten können." Der rheinland-pfälzische Landesverband der DLRG befürchtet, der Mindestabstand könne in Freibädern nicht gewährleistet werden. "Wir sind in einer Ausnahmesituation. Es kann sein, dass Freibäder dieses Jahr komplett geschlossen bleiben," sagt Pressesprecher Marco Vogt dem SWR. Er hoffe darauf, Ende Juni ein klareres Bild zu haben.

Die DGfdB hat derweil einen Pandemie-Plan mit besonderen Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln erstellt. Doch wie verhält es sich mit dem Badewasser?

Badewasser keine Gefahr durch Corona

"Ich halte, aus dem Bauch heraus, das Risiko für sehr gering", so Virologe Bodo Plachter von der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Begründen könne man es durch den sogenannten Verdünnungseffekt und natürlich durch die Zugabe von Chlor im Wasser. Beweisen könne Plachter es aber nicht. Derzeit seien keine Studien bekannt. Er sehe die Gefahr einer Ansteckung eher in den Umkleiden und Duschen.

Landesregierung: "keine seriöse Einschätzung"

Die rheinland-pfälzische Landesregierung reagiert eher zurückhaltend. Sie könne derzeit keine seriöse Einschätzung geben, ob und wann Schwimmbäder wieder öffnen können. "Auch wenn die Fallzahlen in den vergangenen Tagen deutlich gesenkt werden konnten, ist das Infektionsgeschehen weiterhin dynamisch", heißt es auf SWR-Anfrage. Deshalb haben die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin vereinbart, etwa alle 14 Tage eine Neubewertung der Situation vorzunehmen und die Maßnahmen gegebenenfalls anzupassen.

Und während rheinland-pfälzische Schwimmbad-Betreiber noch auf ein Zeichen warten, appelliert die DGfdB weiter: "Öffentliche Bäder gehören unzweifelhaft zu den saubersten Sportstätten, da sie einem sehr strengen Hygienereglement unterliegen." Badbetreiber würden ihre Schwimmbäder im Augenblick überwiegend im "Stand-by-Betrieb" halten. Mit entsprechenden technischen Vorlaufzeiten könnten diese schrittweise wieder in Betrieb gehen, erklärt der Verband.

Fixkosten erschlagen Betreiber

Sie appellieren auf kurzfristig eindeutige geltende Regeln für einen Neustart der öffentlichen Bäder. Denn viele rheinland-pfälzische Betreiber fahren schon jetzt durch die Schließungen und den hohen Fixkosten hohe Verluste ein. Betreiber von Erlebnisbädern müssten fast im Normalbetrieb laufen, damit die Technik nicht kaputt ginge. Kosten, die wegen der Kontaktbeschränkungen nicht durch Eintrittsgelder gegenfinanziert werden könnten. "Und wenn Schwimmerbäder dieses Jahr dann vielleicht doch öffnen, bleiben Gäste möglicherweise wegen dem Coronavirus aus," so der DLRG-Sprecher Vogt.

Städtische Brunnen als Abkühlung in Städten?

In der Corina-Krise sei die Belastung für viele Familien enorm, so der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz. "Gerade für diejenigen, die in einer Wohnung leben und kein Planschbecken aufstellen und wahrscheinlich nicht in den Urlaub fahren können, kann der Sommer zur Herausforderung werden," sagt Pressesprecherin Agneta Psczolla. Die sommerlichen Temperaturen und der nur eingeschränkte Schulbetrieb würde dazu führen, dass gerade eine Großzahl an Menschen in die Bäder drängen würde. Die erforderliche Kontrolle der hygienischen Abstandsflächen von 1,5 Meter in alle Richtungen, ob Wasser oder Liegefläche, wäre eine immense Herausforderung, erklärt Psczolla.

Auch sei fraglich, wie ein stark begrenzter Zugang in der Praxis gehandhabt werden könne. "Um den Menschen einen Ort der Abkühlung außerhalb der Wohnung bieten zu können, werden wir alle Optionen prüfen. Hierzu gehört auch, ob es zumindest möglich sein wird, die städtischen Brunnen wieder in Betrieb zu nehmen, wenn das gesundheitliche Risiko minimiert und die hygienisch gebotenen Abstände gewahrt werden können." Hierzu hoffe der Gemeinde- und Städtebund auf eine Aussage der Wissenschaft.