Oktober fühlte sich nach Sommer an - über 20 Grad in RLP

Es ist eindeutig Herbst - fühlte sich aber kurz nochmal nach Sommer an. Fast 25 Grad betrug die Höchsttemperatur am Montag in Rheinland-Pfalz.

Die Blätter färben sich, die Kraniche fliegen Richtung Süden - es ist Mitte Oktober. Zumindest für einen Tag kam aber nochmal Sommerfeeling auf. Die Woche startete mit Temperaturen über 20 Grad. Am wärmsten wurde es in Landau, hier wurden 24,9 Grad gemessen.

So warm wie am Montag wird es in den folgenden Tagen nicht werden. Am Dienstag ist es mit dem sommerlichen Intermezzo schon wieder vorbei, es kann schon in der Nacht zeitweise kräftig regnen.

Bis zur Wochenmitte bleibt es mild

Der Dienstag bleibt dann bewölkt und regnerisch. Mit bis zu 21 Grad am Oberrhein wird es aber nochmal ziemlich mild. Am Mittwoch wird es zwar nicht mehr so warm, aber der Regen verzieht sich, es wird trocken und heiter - also auch nochmal ein Tag zum Sonne tanken.