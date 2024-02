per Mail teilen

Am zweiten Verhandlungstag im neu aufgerollten Prozess um die Amokfahrt in Trier haben vor dem Landgericht Trier erste Zeugen ausgesagt. Unter anderem wurden Bekannte des Täters befragt. Von diesen Zeugen sei der Angeklagte als eher ruhig und unauffällig wahrgenommen worden, so SWR-Reporterin Solveig Naber, die den Prozess verfolgt.