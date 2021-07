Verwüstete Häuser, aufgerissene Straßen, eingestürzte Brücken: Der Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz ist eine Herkulesaufgabe. Doch sollte überhaupt alles wieder so aufgebaut werden wie es einmal war? Vieles spricht dagegen.

Knapp eine Woche nach der Hochwasserkatastrophe läuft in den betroffenen Regionen die Schadensbegrenzung - es wird aufgeräumt, Schäden begutachtet und noch immer nach Vermissten gesucht. Und auch für erste schnelle finanzielle Hilfen wurde inzwischen gesorgt. Die Landesregierung hatte für Betroffene der Hochwasserkatastrophe am Dienstag Soforthilfen bis zu 3.500 Euro pro Haushalt beschlossen, der Bund will eine Soforthilfe von insgesamt 200 Millionen Euro bereitstellen.

Hochwasser-Live-Blog in RLP: DIHK rechnet mit Milliardenschäden für Unternehmen

Doch was kommt, wenn das Chaos der ersten Tage sich gelichtet hat, die Schutt-Berge beseitigt sind und sich die Frage stellt, bleiben oder gehen? Wiederaufbau oder Aufgabe? Denn eins ist jetzt schon sicher: Der Wiederaufbau wird eine Aufgabe mit vielen Hürden und Herausforderungen.

CDU-Politiker Merz: "In bestimmten Gebieten künftig nicht mehr bauen"

Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat sich dafür ausgesprochen, beim Wiederaufbau der zerstörten Ortschaften in den Hochwassergebieten nicht alle Gebäude wieder an Ort und Stelle zu errichten und gefährdete Flächen künftig frei zu lassen. In der Vergangenheit sei zu nah an Wasserläufen gebaut worden, zu viele Läufe seien begradigt worden. "Das Baugebiet muss dem Risiko angepasst werden, sonst laufen Hauseigentümer und Unternehmer Gefahr, beim nächsten Hochwasser wieder alles zu verlieren", sagte Merz den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Das bedeutet, dass man in bestimmten Gebieten künftig nicht mehr bauen können wird."

"Hochwasser-Gemeinden werden anders aussehen"

Dass das Bebauungs-Bild nach der Hochwasser-Katastrophe ein völlig anderes sein wird, davon geht auch Cornelia Weigand aus. Sie ist Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr, also einer der Gemeinden, die von der Flutkatastrophe besonders hart getroffenen wurden. Sie sieht die Existenz ihrer Gemeinde in Teilen gefährdet. "Es ist klar, dass unsere Gemeinden anschließend anders aussehen werden, weil viele der Gebäude, die prägend waren, die dort über 50, 100 oder 150 Jahre gestanden haben, abgerissen werden müssen", sagte sie im "Bild live"-Polittalk.

7aktuell.de | Alexander Hald

Dennoch hoffe sie, dass es eine Zukunft für ihre Gemeinde gebe. "Wer zieht da wieder hin, wo ein Jahrhunderthochwasser um den Faktor 3 überstiegen wird? Das ist nicht berechenbar, das ist nicht planbar."

Bauingenieurin Messari-Becker: "Lernen, mit der Natur zu bauen"

Eine gänzlich andere Stadtplanung hat auch die Bauingenieurin Lamia Messari-Becker, Expertin für Stadtentwicklung an der Universität Siegen, gefordert. In einem Interview im Deutschlandfunk sagte die Wissenschaftlerin, die zerstörten Orte hätten in ihrem gegenwärtigen Zustand keine Chance gegen derartige Wassermassen gehabt. Die Gebiete seien generell zu bebaut und die Böden zu versiegelt gewesen.

Bei Orten, die sehr nah an Flüssen liegen, sei der Abstand zu dem Gewässer das "A und O", sagt Messari-Becker. "Wir müssen lernen, nicht gegen die Natur, sondern mit der Natur zu bauen, also Abstände einhalten, Respektabstand, aber auch ein Abstand, den man natürlich ermittelt hat und den man durch Simulation, durch Wissen festlegt", sagt die Bauingenieurin.

"Wir müssen über Bebauung reden bevor man baut" - Bauingenieurin Lamia Messari-Becker

Beim Wiederaufbau müsse man unbedingt darauf achten, dass in den Ortschaften und Städten große Grünflächen als Wasserbecken eingeplant würden. Auch größere Abstände zwischen den Gebäuden seien nötig. Rückbauten seien daher in bestimmten Fällen unabdingbar, sagt Messari-Becker.

Teilweise seien die Wasserpegel über das sechs- bis siebenfache des normalen Niveaus gestiegen. Gemessen daran, müssten die Abstände mindestens verzehnfacht werden, meint die Wissenschaftlerin.

Mehr Platz für den Fluss heißt letztendlich weniger Schaden

Auch der Magdeburger Hydrologe Prof. Daniel Bachmann nannte die Raumplanung als eine der wichtigsten vorbeugenden Hochwasserschutzmaßnahmen. "Denn wenn ich nicht dort baue, wo der Fluss hinkommen kann, habe ich im Endeffekt auch keine Katastrophe, wie sie jetzt aussieht", sagt Bachmann in einem Phoenix-Interview. Man müsse die Frage stellen, ob man alles wieder so aufbaut, wie es vorher war, auch wenn das für die Menschen schwer sei. "Grundsätzlich gilt: Je mehr Platz ich dem Fluss lasse, umso weniger Schaden habe ich am Ende".