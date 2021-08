per Mail teilen

Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan fürchten die Menschen dort um ihr Leben. In Mainz haben rund 200 Demonstranten bei einer Solidaritätskundgebung gefordert, dass die Politik sich für die Menschen in Afghanistan einsetzt. Aufgerufen zu der Kundgebung haben unter anderem das Migrationsbüro Rheinland-Pfalz und der Flüchtlingsrat des Landes.