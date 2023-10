Zeichen der Solidarität mit Israel in Trier und in Mainz

Zahlreiche Menschen in Rheinland- Pfalz haben am Mittwoch ihre Solidarität mit Israel bekundet. In Trier versammelten sich mehr als 200 Demonstranten an der Porta Nigra, Eine weitere Solidaritätskundgebung gab es in Mainz. Die Jüdische Kultusgemeinde Mainz-Rheinhessen möchte damit auf die Bedrohung aller Jüdinnen und Juden aufmerksam machen.