Der Großangriff auf Israel erschüttert die Menschen in Rheinland-Pfalz. In Mainz und in Trier sind am Abend deshalb Solidaritätskundgebungen für Israel geplant.

Bei der Kundgebung in Mainz werden nach Angaben der Stadt rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet, darunter auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Veranstalter ist die Jüdische Kultusgemeinde Mainz Rheinhessen. Sie zeigt sich sehr besorgt nach den Angriffen auf Israel und möchte mit der Kundgebung auf die Bedrohung aller Juden aufmerksam machen. Die Kundgebung startet um 19 Uhr, die Menschen versammeln sich auf der Großen Bleiche gegenüber des Landesmuseums.

Die Polizei wird nach Angaben eines Sprechers mit einigen Beamten präsent sein. Man rechne allerdings nicht damit, dass die Versammlungsteilnehmer gefährdet seien.

Malu Dreyer bei Kundgebung für Israel in Mainz

Ministerpräsidentin Dreyer will bei der Kundgebung in Mainz eine Rede halten. Dreyer hatte den Angriff der islamistischen Terrorgruppe Hamas auf Israel bereits am Montag scharf verurteilt: "Es gibt keine Rechtfertigung für diesen feigen, verbrecherischen Terror", teilte sie gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin, Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne), sowie Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) mit. "Rheinland-Pfalz steht in diesen schweren Stunden fest an der Seite Israels." Als sichtbares Zeichen der Solidarität mit Israel ist vor dem Tor der Staatskanzlei die israelische Nationalflagge gehisst. Auch der Landtag und das Stadhaus in Mainz haben die Flagge aufgezogen.

Solidarität mit Israel in Trier

Bereits ab 18 Uhr findet auch in Trier, auf dem Porta-Nigra-Vorplatz, eine Solidaritätskundgebung für Israel statt. Dafür haben sich mehrere Vereine und Gemeinden zusammengeschlossen. In der Ankündigung auf Instagram heißt es dazu: "Antisemitismus ist die Grundlage und Antriebskraft dieses Terrors. [...] Lassen Sie uns gemeinsam Israel unterstützen."

Die Polizei Trier wird die Versammlung mit einem Sondereinsatz vor Ort begleiten. Bisher seien der Polizei keine Gegenkundgebungen bekannt. Solche Veranstaltungen seien aber nicht ausgeschlossen und würden deshalb im Einsatzkonzept berücksichtigt. Aufgrund der aktuellen Ereignisse steht die Polizei Trier in direktem Austausch mit der jüdischen Gemeinde vor Ort.

Stadtrat in Mainz: Resolution zur Unterstützung Israels

Auch der Mainzer Stadtrat beschäftigt sich mit der Lage im Nahen Osten. Die Sitzung wird am Nachmittag mit einer Resolution zur Unterstützung Israels beginnen. Man wolle auf diese Weise Solidarität mit Israel und der Mainzer Partnerstadt Haifa bekunden. Man trauere um die Ermordeten und hoffe auf die baldige Befreiung der Verschleppten.

Gleichzeitig verwahren sich die Abgeordneten dagegen, dass in Deutschland zum Teil Sympathisanten der Hamas auf die Straße gehen und die Morde in Israel feiern. Man bekenne sich unerschütterlich zu der Verpflichtung, den Jüdinnen und Juden in Mainz ein Leben in Sicherheit und Würde zu ermöglichen.