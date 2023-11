Der Ausbau der Solarenergie in RLP nimmt Fahrt auf

In der Südeifel entsteht derzeit der größte Solarpark in Rheinland-Pfalz - ein Meilenstein in der Energiepolitik des Landes. Auch sonst geht der Ausbau der Solarenergie spürbar voran.

Die rheinland-pfälzische Regierungskoalition war 2021 mit einem ehrgeizigen Ziel gestartet: SPD, Grüne und FDP vereinbarten in ihrem Koalitionsvertrag, dass das Land bis 2040 klimaneutral sein soll und der Strom schon ab 2030 nur noch aus erneuerbaren Quellen fließen soll. Photovoltaik-Anlagen sollen dann insgesamt 25 Prozent der Stromversorgung des Landes sichern. Die Vorgabe beim Strom aus Solarenergie ist eine Steigerung von 500 Megawatt pro Jahr. Dieses Ziel hat die Landesregierung in diesem Jahr erstmals erreicht - und auch gleich deutlich übertroffen. Bis zum 15. November gab es nach Angaben der Energieagentur Rheinland-Pfalz eine Steigerung um rund 840 Megawatt. Alleine von Anfang Oktober bis Mitte November habe der Ausbau um 254 Megawatt zugelegt. "Unsere Maßnahmen wirken", hatte Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) schon im Spätsommer betont. Ausbau Photovoltaik in Rheinland-Pfalz SWR Rheinland-Pfalz im Mittelfeld der Bundesländer Im vergangenen Jahr wurden in Rheinland-Pfalz insgesamt 3.092 Megawatt (MW) Strom durch Solarenergie erzeugt. Damit lag das Land im Mittelfeld der Bundesländer. Klarer Spitzenreiter war Bayern (18.305 MW), am Schluss stehen die Stadtstaaten Hamburg (77 MW) und Bremen (66 MW). Auch beim Vergleich pro Kopf der Bevölkerung lag Rheinland-Pfalz auf einem Mittelfeldplatz. Mehr als 200.000 PV-Anlagen in RLP Im laufenden Jahr hat sich die Stromerzeugung nun weiter erhöht. Insgesamt sind derzeit nach Angaben der Energieagentur 202.800 Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von 3.964 Megawatt in Rheinland-Pfalz installiert. Die mit Abstand meisten Anlagen seien auf "kleinen bis mittleren Dachflächen installiert", erklärt Axel Bernatzki von der Energieagentur. Zusammengerechnet sei die Steigerung der Stromproduktion bei den kleinen Anlagen höher als bei den großen Anlagen auf freiem Feld. Wie unterscheiden sich Solaranlage, Photovoltaikanlage und Solarthermie? Solaranlage:

Das ist der Überbegriff für alle technischen Systeme zur Nutzung von Sonnenenergie. Photovoltaikanlage:

Diese Anlagen werden gemeinhin als Solaranlagen bezeichnet. Sie bestehen aus Solarpanelen - etwa auf Hausdächern oder Freiflächen - und wandeln Sonnenenergie in elektrische Energie um. Solarthermieanlage:

Die Solartherme sammelt die Sonnenwärme über Kollektoren auf dem Dach oder ähnlichen Flächen im Außenbereich. Kaltes Wasser wird durch die Solartherme geleitet und von der Sonne erhitzt. Das erwärmte Wasser kann im Haushalt für den Warmwasserverbrauch oder das Heizungssystem genutzt werden. Landtag beschließt neue Solar-Vorgaben Damit der Ausbau weiter vorangeht, hat der Landtag am 8. November neue Vorgaben für Solaranlagen beschlossen. Wird in Rheinland-Pfalz ein öffentliches Gebäude neu gebaut oder das Dach saniert, müssen ab dem kommenden Jahr Photovoltaikzellen installiert werden. Für gewerbliche Bauten gilt eine Solarpflicht bereits seit zwei Jahren. Für private Haushalte ist lediglich eine Pflicht zum Einbau von Vorrichtungen für Photovoltaik-Anlagen vorgesehen - wie etwa für Kabel oder Leerrohre. So sollen Gebäude "Photovoltaik-ready (PV-ready)" werden. Das heißt, private Neubauten müssen gemäß der heutigen Gesetzesänderung lediglich für die Nachrüstung einer Solaranlage vorbereitet werden. Die CDU-Opposition hatte sich auch für private Neubauten eine Pflicht zum Betrieb einer Solarstromanlage gewünscht. Das lehnte die Ampel unter Hinweis auf hohe Investitionskosten ab. Erneuerbare Energien als öffentliches Interesse Im Koalitionsvertrag der Ampel ist auch festgehalten, den Ausbau der Erneuerbaren Energien als allgemeines öffentliches Interesse im Klimaschutzgesetz des Landes zu verankern. Einen entsprechenden Gesetzentwurf will die Landesregierung im kommenden Jahr vorlegen.