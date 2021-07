per Mail teilen

Der Sommer hält sich mit Temperaturen um die 20 Grad derzeit noch zurück. Zum Wochenbeginn gab es sogar schwere Unwetter in Rheinland-Pfalz. Der Ausblick für das Wochenende:

Rheinland-Pfalz erwartet am Wochenende ein Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Gewittern. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) beginnt der Freitag zunächst teils stark bewölkt, später soll es mit Sonnenschein auflockern. Die Höchstwerte steigen auf bis zu 25 Grad.

In der Nacht zu Samstag könnten sich den Angaben nach Nebelfelder bilden. Am Tag selbst wird es dann heiß: Bei Sonne, Wolken und schwachem Wind rechnet der DWD mit Temperaturen bis 29 Grad. Im Südwesten und Westen des Landes könnten am frühen Abend aber Schauer aufziehen. Auch einzelne Gewitter seien möglich.

Bei dichten Wolken, feuchter Luft und Regen schließt der DWD für Sonntag Unwetter nicht aus. Die hatte es am Anfang dieser Woche bereits gegeben. Teils kräftige Gewitter könnten am Sonntag erneut heftigen Starkregen, Hagel oder stürmische Böen bringen. Die Temperaturen liegen dann bei bis zu 25 Grad.