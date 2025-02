Am Donnerstag vor dem Rosenmontag wurde in Rheinland-Pfalz die Weiberfastnacht gefeiert. Dabei hatten die Narren Glück. Denn das Wetter war besser als zunächst angekündigt.

Als um 11:11 Uhr die Fassenacht eingeläutet wurde, schien teilweise sogar die Sonne.

Denn der für Donnerstagmorgen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) angekündigte Regen war Richtung Hessen und Baden-Württemberg abgezogen. Allerdings hatten die Meteorologen für den Nachmittag weitere Niederschläge in Rheinland-Pfalz angekündigt, die dann auch eintrafen. Und mit maximal 8 Grad blieb es auch ziemlich kühl.

Wetter am Freitag: Die Temperaturen sinken

Auch am Freitag gibt es bei etwa gleichbleibenden Temperaturen stellenweise Regen, der im Bergland teils mit Schnee vermischt sein kann. Das kündigte Wetterexpertin Claudia Kleinert in ihrer Vorhersage an. Allerdings: Wer an Weiberfastnacht nasse Füße beim Feiern bekommen hat, für den hat Kleinert gute Aussichten: Denn das Wetter beruhigt sich langsam. Örtlich kommt auch mal die Sonne raus. Am Samstag soll es laut Kleinert dann nur noch vereinzelt regnen und vermehrt auflockern.

Viel Sonne an Rosenmontag - Frühling im Anmarsch

Und Gott Jokus ist anscheinend ein Fastnachter: Denn der Montag soll sonnige 9 bis 12 Grad bringen. Bereits am Sonntag werden bis zu sechs Sonnenstunden erwartet, am Rosenmontag sogar neun.

Und dann soll es von Tag zu Tag wärmer werden. Für die kommende Woche werden sogar frühlingshafte Werte von 18 bis 19 Grad erwartet - allerdings erst ab Aschermittwoch.