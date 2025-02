Am Donnerstag vor dem Rosenmontag wird in Rheinland-Pfalz traditionell die Weiberfastnacht gefeiert. Achtung bei der Kostümwahl: Das Wetter könnte richtig eklig werden.

Wenn in Koblenz, Mainz oder Trier um 11:11 Uhr die Närrinnen die Straßenfastnacht einläuten, werden sie festes Schuhwerk brauchen, um keine nassen Socken zu kriegen. Schon für Donnerstagmorgen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) Regen angekündigt, der dann aber immerhin Richtung Hessen und Baden-Württemberg abzieht. Allerdings erwarten die Meteorologen bereits für den Nachmittag weitere Schauer in Rheinland-Pfalz. Sogar kurze Gewitter seien möglich. Das könnte vor allem die kleineren Veranstaltungen treffen, die eher in der zweiten Tageshälfte starten und nicht bereits um 11:11 Uhr.

Viel Regen, aber zumindest Chance auf Sonne in Rheinland-Pfalz

Allerdings macht SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke auch etwas Hoffnung. Die Aussichten seien zwar durchwachsen, es bleibt "aber Platz für Sonnenstrahlen". Das Regengebiet vom Atlantik bringt demnach keinen andauernden Landregen, sondern eher örtliche Regenschauer. Mit etwas Glück bleibt die Weiberfastnacht also zumindest in einigen Orten und zweitweise trocken.

Wetter zur Weiberfastnacht: Die Temperaturen sinken

Sicher ist jedoch, dass es kühler wird als noch zu Beginn der Woche. Zweistellig werden die Höchstwerte zur Weiberfastnacht nicht mehr, so Schwanke. In Mainz steigen die Temperaturen am Donnerstag auf maximal 8 Grad an, dabei wird es wolkig und regnerisch. Auch in Koblenz werden Höchstwerte von bis zu 7 Grad erwartet. Die Närrinnen müssen sich auch hier wohl auf Regen statt Sonne einstellen. Für Trier fällt die Prognose etwas trockener aus: Eine ziemlich dichte Wolkendecke, Regenfälle sind zumindest möglich, bei Höchstwerten von maximal 7 Grad zur Weiberfastnacht.

Die Temperaturen bleiben in Rheinland-Pfalz auch darüber hinaus frisch, mit 6 bis 8 Grad am Freitag und Samstag. Am Wochenende kühlt es in der Nacht sogar wieder auf Werte unter dem Gefrierpunkt ab.