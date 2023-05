So reagieren Deutsch-Türken in RLP auf Erdogan-Wahlsieg

per Mail teilen

Nach dem Wahlsieg des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan haben seine Anhänger in Rheinland-Pfalz gefeiert. Über Ausschreitungen ist nichts bekannt.

In der Stichwahl um das Präsidentschaftsamt in der Türkei hatte sich Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan gegen den Kandidaten der Opposition, Kemal Kılıcdaroglu, mit rund 52 Prozent der Stimmen durchgesetzt. Sein Kontrahent erhielt rund 48 Prozent, wie die türkische Wahlbehörde mitteilte.

Friedlicher Erdogan-Jubel in Mainz

Insgesamt ist von friedlichen Jubelfeiern der Erdogan-Anhänger in Rheinland-Pfalz die Rede - über Ausschreitungen ist nichts bekannt. In Mainz gab es nach Angaben der Polizei den größten Autokorso im Stadtteil Hechtsheim. Dort seien 100 Autos hupend durch die Straßen gefahren. Ausschreitungen habe es keine gegeben. In Alzey waren schätzungsweise 100 Menschen mit 50 Autos unterwegs gewesen.

Auch im pfälzischen Germersheim versammelten sich Erdogan-Anhänger auf einem Parkplatz, tanzten und schwangen Türkei-Fahnen. In den Städten Trier, Ludwigshafen, Koblenz und Kaiserslautern kam es dagegen laut Polizei nicht zu größeren Feierlichkeiten.

Ausschreitungen bei Erdogan-Jubel in Mannheim

Im baden-württembergischen Mannheim allerdings gab es Auseinandersetzungen. Polizisten wurden mit Gegenständen beworfen, Teilnehmer der Autokorsos gerieten mit Fußgängern aneinander. Verletzt wurde aber niemand.