So klingen die Fastnachtsrufe rund um Koblenz

In den vielen kleineren und größeren Städten rund um Koblenz herum, gibt es eine Vielzahl an regionalen Narrenrufen. Es geht sogar so weit, dass zwei Vereine im gleichen Ort, unterschiedlich Fastnacht feiern. Wer einen Umzug in Heimbach-Weis besucht, ruft "Helau". Wer aber auf eine Sitzung des Vereins in Heimbach geht, sollte den Spruch "Ömmer parat" ("Immer parat") kennen. Sebastian Hahn, der Geschäftsführer der KG Heimbach, erklärte, dass es den Ruf bereits seit 1827 gebe.

Im anderen Ortsteil Weis heißt es hingegen "Oos kann käner" das so viel heißt wie "Uns kann keiner was", wir genießen Narrenfreiheit.