Der größte Fastnachtsumzug in Rheinland-Pfalz am Rosenmontag in Mainz startete pünktlich um 11:11 Uhr bei strahlendem Sonnenschein. "In Meenz zu feiern, dies is nett, but don’t forget de Zugplakett" hieß das Motto in diesem Jahr. Wir sind auf dem Wagen der "Garde der Prinzessin Mainz" mit der Zugnummer 106 mitgefahren und zeigen Ihnen, wie es hinter den Kulissen aussieht.