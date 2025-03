Das plant Rheinland-Pfalz zum Umgang mit Handys an Schulen

per Mail teilen

Die Bildungsminister der Länder haben über die Handynutzung an Schulen diskutiert. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hat für Rheinland-Pfalz eigene Pläne.

Die jüngste PISA-Studie hat die Diskussion über ein Handyverbot an Schulen neu entfacht. Die Studie zeigt, wie sehr Schülerinnen und Schüler durch ihr Handy im Unterricht abgelenkt sind. Doch laut der Studie werden die schulische Leistungen schon durch die Handynutzung in der Freizeit beeinflusst.

Ergebnisse der PISA-Studie zur Handynutzung an Schulen 53 Prozent der befragten Jugendlichen schalten ihre Benachrichtigungen im Unterricht aus.

26 Prozent verspüren Druck im Unterricht auf Nachrichten zu antworten.

Je länger die Jugendlichen in ihrer Freizeit zum Zeitvertreib am Handy hängen, umso schlechter sind ihre Leistungen in der Schule.

Quelle: https://deutsches-schulportal.de/schulkultur/handyverbot-an-schulen-ja-oder-nein-was-sagen-die-studien/

Das Thema stand zwar nicht offiziell auf der Agenda der Bildungs- und Kultusministerkonferenz in Berlin. Dennoch wurde am Donnerstagabend mit Fachleuten über die Problematik der Handynutzung an Schulen gesprochen. Die nächste Konferenz soll entscheiden, ob eine bundesweite Empfehlung ausgegeben wird. Anordnen kann das Bundesbildungsministerium nichts, denn über Bildungspolitik kann jedes Bundesland selbst bestimmen.

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) sagte im SWR Interview, sie wolle gemeinsam mit Vertretungen der Lehrkräfte, Eltern und Schüler besprechen, ob es für die Schulen in Rheinland-Pfalz einheitliche Empfehlungen brauche. "Wir halten es schon für richtig, dass vor Ort entschieden wird. Weil die Schulen auch unterschiedlich sind. Es gibt Schulen mit ganz ausgereiften Medienkonzepten, die auch immer wieder Smartphones zu Unterrichtszwecken einsetzen. Das wollen wir nicht flächendeckend verbieten", sagte Hubig. Es sei aber völlig klar, dass die Schulen dabei unterstützt werden müssten.

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium hat eine Art Leitfaden auf seiner Internetseite , der Lehrkräften erste Informationen liefern soll.

Bisher entscheiden die Schulen in Rheinland-Pfalz eigenständig, welche Regeln sie aufstellen. Für jüngere Schülerinnen und Schüler gelten meist strengere Regeln als für ältere. Es wird angenommen, dass Jugendliche in höheren Klassenstufen mehr Medienkompetenz haben.

Hessen will ab dem Schuljahr 2025/2026 die private Nutzung von Handys in Schulen grundsätzlich verbieten. Die Geräte sollen aber weiter dorthin mitgenommen werden dürfen, etwa für Notfälle. Und sie sollen im Unterricht erlaubt bleiben, wenn Lehrer oder Schulen dies gestatten.

will ab dem Schuljahr 2025/2026 die private Nutzung von Handys in Schulen grundsätzlich verbieten. Die Geräte sollen aber weiter dorthin mitgenommen werden dürfen, etwa für Notfälle. Und sie sollen im Unterricht erlaubt bleiben, wenn Lehrer oder Schulen dies gestatten. Baden-Württemberg plant eine Änderung des Schulgesetzes. Schulen sollen verpflichtet werden, sich Regeln im Umgang mit Smartphones zu geben.

plant eine Änderung des Schulgesetzes. Schulen sollen verpflichtet werden, sich Regeln im Umgang mit Smartphones zu geben. In Bayern können sich Schulen oberhalb der Grundschule eine eigene "Nutzungsordnung" für die private Nutzung von Handys geben, ansonsten gilt grundsätzlich ein Handyverbot. An Grundschulen sind Smartphones außerhalb des Unterrichts tabu.

können sich Schulen oberhalb der Grundschule eine eigene "Nutzungsordnung" für die private Nutzung von Handys geben, ansonsten gilt grundsätzlich ein Handyverbot. An Grundschulen sind Smartphones außerhalb des Unterrichts tabu. In Brandenburg müssen Handys während des Unterrichts in der Schultasche oder dem Schließfach verstaut werden.

müssen Handys während des Unterrichts in der Schultasche oder dem Schließfach verstaut werden. Niedersachsen ist gegen ein generelles Handyverbot. Die grüne Kultusministerin Julia Willie Hamburg befürwortet aber starke Einschränkungen für Grundschulen und ist für länderübergreifende Absprachen.

ist gegen ein generelles Handyverbot. Die grüne Kultusministerin Julia Willie Hamburg befürwortet aber starke Einschränkungen für Grundschulen und ist für länderübergreifende Absprachen. In Thüringen sollen Handys aus dem Schulalltag an Grundschulen weitgehend verbannt werden. Nach Angaben des Thüringer Bildungsministeriums ist das bereits jetzt in etlichen Schulen so. Es soll dazu aber auch noch eine Vorgabe aus dem Ministerium geben.

Ein komplettes Verbot der Smartphone Nutzung hält die Landesschüler:innenvertretung Rheinland-Pfalz nicht für sinnvoll. "Stattdessen würden wir uns ein stärkeres Medien-Aufklärungsprogramm wünschen. Man könnte eventuell Projekte mit Medienscouts schaffen, um die Schüler*innen über mögliche Gefahren der Smartphone-Nutzung aufzuklären, oder um die Schüler*innen zu motivieren, das Smartphone im Unterricht und den Pausen, wenn möglich, auszulassen."