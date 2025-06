per Mail teilen

Am Donnerstag legt die Deutsche Umwelthilfe ihren zweiten Hitze-Check vor. Der zeigt, wie stark Menschen in Städten im Sommer extremer Hitze ausgesetzt sind und wie ungleich Hitzebelastung und Hitzeschutz verteilt sind. Wie Städte in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit den Belastungen durch Hitze umgehen, weiß Sabine Schütze aus der Umwelt- und Klimaredaktion des SWR.