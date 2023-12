So bereitet sich die Polizei in RLP auf die Silvesternacht vor

Die Polizei in RLP bereitet sich auf die Silvesternacht vor. Der Gaza-Krieg, Terrorgefahr und Gewaltbereitschaft gegen Polizisten stellen die Beamten vor Herausforderungen.

In Berlin riefen Einsatzkräfte dieser Tage die Menschen explizit per Videobotschaft zur Vernunft an Silvester auf. Die Sorge, dass es in der Nacht von Sonntag auf Montag wie vor einem Jahr kracht, ist groß. Der Appell: "Greift uns nicht an."

Einsatzkräfte unter Böller-Beschuss: Die Bilder aus der Hauptstadt von massiven Ausschreitungen und Attacken gegen Polizisten sind noch präsent. Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), äußerte jüngst große Bedenken, dass sich solche Szenen wiederholen könnten. Berlin wappnet sich für eine weitere Krawallnacht.

GdP-Landesvorsitzende: "Weit weg von Berliner Verhältnissen"

Stefanie Loth, Vorsitzende der GdP in Rheinland-Pfalz, schaut zwar ebenfalls nicht ohne Sorge auf den Jahreswechsel, stellt aber klar: "Wir sind in Rheinland-Pfalz weit weg von Berliner Verhältnissen und denen in anderen Großstädten." Die Ausgangslage vor Silvester unterschätze die Polizei aber keinesfalls, betont Loth. "Auch kleinere Städte können es in sich haben."

In Rheinland-Pfalz wurden während der Neujahrs-Feierlichkeiten vor einem Jahr ebenfalls mancherorts Polizisten angegriffen - etwa mit Feuerwerksraketen in Koblenz-Neuendorf. Insgesamt zogen die Einsatzkräfte damals aber landesweit überwiegend positiv Bilanz der Silvesternacht.

Polizei-Präsenz wird leicht aufgestockt

500 Polizisten waren zum Jahreswechsel 2022/23 in ganz Rheinland-Pfalz im Dienst. Dieses Mal werden es etwas mehr sein, teilt das Innenministerium auf SWR-Anfrage mit. "Angesichts der Lagebeurteilung ist das eine gute Basis", sagt GdP-Landesvorsitzende Loth.

Weitere Gründe für die Aufstockung liegen auf der Hand: Der sich auf deutsche Straßen übertragende Nahost-Konflikt, teils gewalttätige Proteste von Hamas-Sympathisanten, dazu konkrete Terror-Warnungen – wie jüngst für den Kölner Dom – versetzen auch die rheinland-pfälzische Polizei in Alarmbereitschaft.

Terrorgefahr fließt in Lagebeurteilung mit ein

Die allgemeine Terrorgefahr fließe "selbstverständlich" in die Vorbereitungen auf die Silvesternacht mit ein, teilt das Innenministerium mit. Konkrete Hinweise auf Gefährdungen gebe es bislang nicht, die Lage werde allerdings "fortlaufend bewertet". Im Ernstfall könnten „erforderliche Maßnahmen“ ergriffen werden. Beispielsweise seien in der Silvesternacht mehr Polizisten als in anderen Nächten in Bereitschaft und könnten flexibel an Brennpunkten eingreifen.

Die Sicherheitsbehörden sind wachsam und stehen auf Bundes- wie auf Landesebene im permanenten engen Austausch.

Gewerkschaft der Polizei befürwortet ein Böllerverbot

In Sachen Sicherheit an Silvester sorgt außerdem das Thema Böllern für Diskussionen. In Rheinland-Pfalz ist Feuerwerk an manchen Orten untersagt. Bei der Polizei sieht man das Thema kritisch, gerade mit Blick auf die Sicherheit ihrer eigenen Leute. Der GdP-Landesverband fordert von der Landespolitik, ein Böllerverbot anzustoßen.

Generell nehmen Angriffe gegen Einsatzkräfte in Rheinland-Pfalz in jüngster Vergangenheit stark zu. Dass in der Silvesternacht viel Alkohol getrunken werde und sich Menschen vermeintlich anonym bewegten, erhöhe das Risiko für Gewalt, erläutert Loth.

"Ungewöhnliches Gemisch" aus Gaza-Konflikt und Gewaltbereitschaft

Vor Silvester sei die Lagebeurteilung generell nicht einfach, sagt die GdP-Landeschefin. An großen öffentlichen Plätzen und bei größeren Veranstaltungen sind die Beamten zwar ohnehin präsent. "Man kann aber nicht überall sein, wo sich Menschen treffen." Mit Blick auf Gaza-Proteste und erhöhte Gewaltbereitschaft gegen Einsatzkräfte spricht die Polizei-Gewerkschafterin von einem "ungewöhnlichen Gemisch". Ob überhaupt und wie dieses sich an Silvester entzünden könnte, sei schwierig abzusehen.