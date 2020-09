per Mail teilen

Summen statt Singen, Feuertreppe statt Pausenflur: Die Corona-Pandemie stellt den Alltag in rheinland-pfälzischen Schulen und Kitas auf den Kopf.

Ob in Mainz, Koblenz, Trier oder Ludwigshafen: Jede Kita und Schule in Rheinland-Pfalz reagiert unterschiedlich auf die Abstands- und Hygienebestimmungen - immer abhängig von den örtlichen Möglichkeiten.

Skurrile Situationen für Kinder und Lehrer

Kindergartenkinder, Schulkinder und Eltern erleben dabei teils skurrile Situationen. So berichten Eltern, dass ihre Kinder seit Schulstart nach den Sommerferien im Musikunterricht Summen statt Singen.

Pausen getrennt, Schulweg nicht

An vielen Schulen würden die Pausen der verschiedenen Stufen zeitlich getrennt, berichtet eine Mutter bei SWR Aktuell auf Facebook. Auf den Schulwegen, an Bushaltestellen und in Bussen kommen dann alle Schüler wieder zusammen.

Über Feuertreppe ins Klassenzimmer

Bei der Durchsetzung der Einbahnstraßen-Regelung, um wildes Durcheinandergerenne zu verhindern, beschreiten Schulen und Kitas mitunter ungewöhnliche Wege. So berichten Schüler, dass sie über die Feuertreppe in den Klassenraum gelangen und in die Pause über den Schulflur.

Wespen fangen im Unterricht

Neben den Abstands- und Hygienebestimmungen müssen sich die Lehrer in Rheinland-Pfalz derzeit auch mit stechenden Insekten rumschlagen. Schüler berichten, dass ihre Lehrer wegen der geöffneten Fenster teils dutzende Wespen fangen müssen, damit sich die die Kinder wieder auf den Unterricht konzentrieren können.

Triste Geburtstagsfeiern

Vor allem für Kita-Kinder laufen seit der Corona-Pandemie Geburtstage anders ab. Die obligatorischen Kuchen und Törtchen mit den Kumpelinen und Kumpels sind verboten. Stattdessen darf nur einzeln Verpacktes mitgebracht werden. Für gestresste Eltern sicher eine gute Nachricht.

Keine Alternative zur Stulle mit Gouda

Für alle Kinder an Schulen und Kitas gilt: Pausenbrote tauschen, ist nicht erlaubt. Stattdessen wird von einem florierendem Markt an - natürlich einzeln verpackten - Süßigkeiten berichtet.