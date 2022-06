Zeugen im Flut-U-Ausschuss belasten Ex-Landrat Pföhler

per Mail teilen

Der Flut-Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtages hat am Freitag Einsatzkräfte befragt, die in der Flutnacht in der Zentrale des Kreises Ahrweiler Dienst hatten. Ihre Aussagen warfen kein gutes Licht auf den damaligen Landrat Pföhler.