Linke in Rheinland-Pfalz hofft auf Neustart bei Parteitag

Am Samstag kommt die Linke in Mainz zum Landesparteitag zusammen. Es geht noch einmal um den Umgang mit Sexismus. Darüber hinaus will die Partei den Blick in die Zukunft richten.

Die rheinland-pfälzische Linke hatte zuletzt mit parteiinternen Vorgängen Schlagzeilen gemacht. Die Co-Vorsitzende Melanie Wery-Sims war Anfang August aus der Partei ausgetreten. Begründet hatte sie das unter anderem mit innerparteilichen Grabenkämpfen und dem Umgang der Linken mit dem Thema Sexismus. Dem Kreisvorsitzenden der Linken im Rhein-Hunsrück-Kreis, Roger Mallmenn, warf Wery-Sims vor, er habe sich sexistisch über sie geäußert. Mallmenn bestreitet das. Im Mai hatte es außerdem im Parteivorstand einen Sexismus-Fall gegeben.

Leitfaden zum Umgang mit Sexismus geplant

Auf dem Parteitag bringt der Vorstand einen Antrag zum Umgang mit Sexismusfällen ein. Geplant sind unter anderem eine Anlaufstelle, ein Leitfaden und Schulungen für Parteimitglieder.

Natalie Brosch kandidiert für den Landesvorsitz IMAGO imago0131872693h

Natalie Brosch kandidiert als Co-Vorsitzende

Als Nachfolgerin von Melanie Wery-Sims kandidiert das Vorstandsmitglied Natalie Brosch aus dem Kreisverband Rhein-Lahn. Die 46-Jährige ist bisher stellvertretende Parteivorsitzende. In ihrem Bewerbungsschreiben verteidigt Brosch die Arbeit des Landesvorstands. Dieser habe viel erarbeitet, damit sich die Partei in Zukunft wieder auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren könne.

Streit um Wagenknecht-Rede

Derzeit steht aber auch im Bund der innerparteiliche Streit im Vordergrund. Die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht hat einmal mehr eine kontroverse Debatte in der Partei und in der Bundestagsfraktion losgetreten. Auslöser: Der Ukraine-Krieg. Wagenknecht hatte der Bundesregierung mit Blick auf die Russland-Sanktionen vorgeworfen, einen Wirtschaftskrieg gegen den wichtigsten Energielieferanten Deutschlands vom Zaun zu brechen.

Der einzige verbliebene Bundestagsabgeordnete der Linken aus Rheinland-Pfalz und ehemalige Landesvorsitzende, Alexander Ulrich, sagte dem SWR, die Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs träfen die Menschen in Deutschland über die Gasrechnung härter als Russland: "Das auszusprechen und deutlich zu machen, dass die großen Probleme, die wir gerade im Land haben, auch mit unserer Sanktionspolitik zusammenhängen, das hat Sahra Wagenknecht gemacht und hat dafür auch unheimlich viel Zuspruch bekommen.“

Dagegen sagte der Mainzer Linke und Bundesvorstandsmitglied Tupac Orellana dem SWR, Wagenknechts Rede habe nicht die Position der Partei vertreten: "Die Bundestagsfraktion ist im Bundestag, um die Stimme der Partei zu sein und nicht, um Meinungen zu privatisieren und den eigenen Sermon abzugeben.“

Auch die Co-Bundesvorsitzende Janine Wissler hatte sich von Wagenknechts Rede distanziert. Auf dem Landesparteitag in Mainz soll Wissler heute ein politisches Referat halten.

Linden: Zweifel an Regierungsfähigkeit der Linken

Der Politikwissenschaftler Markus Linden bezweifelt, dass die Linke in ihrem jetzigen Zustand auf Landes- oder Bundesebene regierungsfähig ist. "Wenn man in der Außenpolitik einen solchen Schlingerkurs fährt und sich nicht eindeutig zu einem russischen Angriffs- und Vernichtungskrieg äußern kann, dann wird es die Partei sehr schwer haben, im Westen überhaupt noch in irgendeinen Landtag zu kommen."

Immer mehr Parteiaustritte

Dass es schwierige Zeiten für die Linke sind, lässt sich auch an den Parteiaustritten ablesen. Seit Jahresanfang ist der Mitgliederstand der rheinland-pfälzischen Linken um 211 gesunken - auf aktuell 1.593.

Kritik am Zustand der Landespartei

Der ehemalige Landesvorsitzende Ulrich hat den Landesvorstand kurz vor dem Parteitag scharf kritisiert. Dem SWR sagte Ulrich, der Landesverband sei in einem noch schwierigeren Zustand als die Bundespartei. Es gebe immer weniger aktive Kreisverbände, immer mehr Aktive würden sich zurückziehen.

Der Co-Vorsitzende Stefan Glander lässt diese Kritik nicht gelten. Er sagte dem SWR, der Landesvorstand habe die Kontakte zu den Kreisverbänden intensiviert. Durch Austritte gebe es zwar teils Probleme, räumte Glander ein. Der Vorstand unterstütze aber vor Ort.

Energiekrise als politisches Thema

Der Landesvorstand will auf dem Parteitag mit Themen in die Offensive kommen. In einem Antrag zur Energiekrise wird die Landesregierung aufgefordert, einen Nothilfefonds zu schaffen für Menschen, die ihre Rechnungen nicht bezahlen können. Bei allem Streit: In einer Frage scheinen sich die Linken einig zu sein. Die Gaspreiskrise und die damit verbundene soziale Frage sei eine Vorlage, die die Linke in diesem Herbst verwandeln müsse. Andernfalls mache man sich überflüssig, ist in der Partei immer wieder zu hören.