Impfzentren bereiten sich auf Corona-Herbst vor

Die Strategie der Landesregierung vor dem neuen "Corona-Herbst" ist klar: Sie will alle 26 Impfzentren im Land weiter betreiben und sich auf den möglichen Ansturm von Impfwilligen vorbereiten. Momentan allerdings hält sich deren Zahl in Grenzen - so wie etwa im Landes-Impfzentrum in Alzey.