Straßen und Schienen – wo es auf dem Weg in die Sommerferien länger dauern könnte

Am Freitag beginnen in Rheinland-Pfalz die Ferien und viele machen sich auf den Weg in den lang ersehnten Urlaub. Doch Baustellen auf Straßen und Schienen könnten die Anreise zur Geduldsprobe machen.

Pkw-Karawanen, die sich über Autobahnen und Bundesstraßen schieben - der ADAC rechnet damit, dass das kommende Wochenende eines der staureichsten der Hauptreisezeit wird. Denn nicht nur in Rheinland-Pfalz, auch in Hessen und dem Saarland heißt es: ab in die Ferien. Außer in Bayern und Baden-Württemberg sind dann in ganz Deutschland die Schulen geschlossen.

Vor allem auf den klassischen Urlaubsrouten wird es wohl nur langsam vorangehen. In Rheinland-Pfalz dürften vor allem die A5 in Richtung Basel und die A61 in Richtung Ludwigshafen betroffen sein. Um Staus möglichst zu umgehen, empfiehlt der ADAC, außerhalb der Stoßzeiten - Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag - aufzubrechen.

So kommen Sie gut durch einen Stau Auf der rechten Spur in den Stau hineinfahren, da die linken Spuren meist stärker befahren sind

Autobahn nur verlassen, wenn das Navigationssystem eine Vollsperrung oder beim Umfahren eine große Zeitersparnis anzeigt

Gleichmäßige Fahrgeschwindigkeit beibehalten, damit andere Autofahrer nicht abbremsen müssen, und rechtzeitig vor Spurwechsel blinken

Zügig an Bau- oder Unfallstellen vorbeifahren

Aber nicht nur der starke Verkehr, auch diverse Baustellen in Rheinland-Pfalz könnten Urlauber und Ausflügler ausbremsen. Eine kleine Übersicht, auf welchen Strecken es zeitweise länger dauern könnte:

Seit März 2022 bereits laufen die Erneuerungsarbeiten auf der A6 rund um Kaiserslautern. Im zweiten Bauabschnitt steht nun laut der Autobahn GmbH die Strecke zwischen den Anschlussstellen Enkenbach-Alsenborn und Kaiserslautern-Ost in Richtung Saarbrücken im Fokus. Während der Bauzeit wird der gesamte Verkehr auf die Fahrbahn Richtung Mannheim umgeleitet.

In den nächsten Jahren soll ein 12 Kilometer langes Teilstück zwischen der Grenze zu Luxemburg und dem Übergang zur ehemaligen B52 erneuert werden. Dafür werden aktuell die Vorbereitungen getroffen. Noch bis zum 20. August wird eine Wechselverkehrsführung auf beiden Fahrbahnen aufgebaut. Anschließend wird es auf der Fahrbahn in Richtung Luxemburg zwei verengte, in Richtung Trier einen verengten Fahrstreifen geben, so die Autobahn GmbH.

Pünktlich zum Ferienstart beginnen am 24. Juli die Erneuerungsarbeiten an der Fahrbahndecke zwischen Spay und Boppard. Dafür muss laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) ein drei Kilometer langer Streckenabschnitt voll gesperrt werden. Die offizielle Umleitung führt über die Landesstraßen 210 und 214 sowie die B327.

Auch ein Teil der B51 ist ab 24. Juli für rund eine Woche gesperrt. Dem LBM zufolge weist der Straßenabschnitt im Könener Wald zwischen dem Ende der Ortsumgehung Könen und der Kreuzung nach Wawern wegen der hohen Verkehrsbelastung Unebenheiten und Risse auf. Deshalb müsse die Fahrbahnoberfläche saniert werden. Für jede Fahrtrichtung gibt es eine eigene Umleitungsstrecke.

Zug als Alternative: auch hier mit Beeinträchtigungen rechnen

Je nach Zielort lohnt sich möglicherweise auch die Anreise mit dem Zug. Aber aufgepasst, auch auf vielen Bahnstrecken gibt es in der Reisezeit Baustellen.

Wen es in die belgische Hauptstadt zieht, der sollte zur Sicherheit nochmal einen Blick in die Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn werfen. Denn vom 14. bis zum 21. Juli und vom 5. bis zum 12. August fallen mehrere Züge (ICE 79) von und nach Brüssel aus. Grund sind laut der Bahn Brückenarbeiten zwischen Aachen und Düren.

Wegen Arbeiten an der Leit- und Sicherheitstechnik im Kölner Hauptbahnhof werden bis in den September hinein zahlreiche Züge zwischen Koblenz und Köln/Messe Deutz in beide Richtungen umgeleitet. Zwischenhalte entfallen und Ankunfts- und Abfahrtszeiten ändern sich. Betroffen sind beispielsweise der ICE 10, der IC 35 und der ICE 43.

Vorsicht beim Ausflug auf der Strecke Mainz - Koblenz: Mehrere IC/ICE-Verbindungen (z.B. ICE 32, IC 55, ICE 91) halten am 22./23. und 29./30./31. Juli sowie am 5./6./7. August nicht in Bingen und Boppard. Als Grund gibt die Deutsche Bahn Weichenerneuerungen auf der Strecke Bingen - Trechtingshausen und Durchlasserneuerungen auf der Strecke Werlau - Boppard an.

Auch der Regionalverkehr bleibt nicht von Bauarbeiten verschont. Wegen der Elektrifizierung der Ahrstrecke fahren vom 22. Juli bis zum 3. September keine Züge (RB 30, RB 39) auf der Strecke zwischen Walporzheim und Remagen. Ein Ersatzfahrplan mit Bussen ist aber eingerichtet.

Weitere Baustellen und Behinderungen finden Sie auf der Seite der Deutschen Bahn.