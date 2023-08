per Mail teilen

In der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 wurden die letzten 4.300 Sinti und Roma im Vernichtungslager Auschwitz ermordet. 2015 hat das Europäische Parlament den 2. August als europaweiten Gedenktag für den NS-Völkermord an den Sinti und Roma anerkannt. Der rheinland-pfälzische Landesverband der Sinti und Roma hat in Trier der Opfer gedacht und vor Diskriminierung auch heute gewarnt.