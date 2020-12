per Mail teilen

Chöre haben in der Vorweihnachtszeit normalerweise sehr volle Terminkalender. Viele Proben, Auftritte und Weihnachtskonzerte. Doch Corona sorgt für eine Flaute in der Chorlandschaft. Trotzdem versuchen die Chormitglieder mit dieser Situation fertig zu werden und lassen sich was einfallen.