Seit mehr als einer Woche gehen in Rheinland-Pfalz die Grund- und Förderschüler wieder in die Schule - und zwar im tage- oder wochenweisen Wechselunterricht. In der kommenden Woche sollen die Fünft- und Sechstklässer in die Schule zurückkehren, eine Woche später die restlichen Schüler. Wie gut sind die Schulen darauf vorbereitet?

Gut, erklärt Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD).rn. In einem Brief schreibt sie, dass auch die Gesundheitsexperten der Universitätsmedizin Mainz die Schulöffnung befürworteten, außerdem würden strenge Hygienevorschriften in den Schulen gelten wie etwa die Pflicht FFP2-Masken oder medizinische Masken im Unterricht zu tragen. Alle an den Schulen Beschäftigten könnten sich regelmäßig kostenlos testen lassen. „Ich bin mir sicher, dass wir es mit diesen Maßnahmen schaffen, dass Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten und damit den Schülerinnen und Schülern ein sicheres Lernen in der Schule ermöglichen können.“

Masken