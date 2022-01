Bischöfe setzen auf Gottvertrauen und Dankbarkeit

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat mit Blick auf das Jahr 2022 die Menschen dazu aufgerufen, sich auf den Gottesglauben einzulassen.

Das scheidende Jahr habe zwar mit der Corona-Pandemie und den Flutkatastrophen viele Zweifel und Fragen an Gott gebracht, sagte Kohlgraf am Silvesterabend im Mainzer Dom. "Eine Antwort auf die Gegenwart Gottes finde ich wohl erst dann, wenn ich ins Wasser springe, das heißt, wenn ich mich auf den Glauben und das Vertrauen auf ihn einlasse", erklärte Kohlgraf.

Großartige Leistung von Helfern

Er nehme die Kritik an, dass in der Pandemie mancher von der Kirche weniger politische Erklärungen erwartet habe als persönliche Glaubenshilfen, so der Mainzer Bischof. Doch habe viel Seelsorge stattgefunden, und sie finde immer noch statt: "Viele Haupt- und Ehrenamtliche haben Wunderbares geleistet, auch wenn in der Kirche wie anderenorts nicht alles perfekt läuft."

Bätzing: Trotz Krisen Gott danken

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, sagte in seiner Predigt laut Redemanuskript, die Menschen sollten Gott auch in schweren Zeiten für Gutes danken. Es sei die "vornehmste Aufgabe" der Christen, trotz Corona-Pandemie, Kriegen, Naturkatastrophen und Hungersnöten Gott zu loben, sagte der Limburger Bischof am Silvesterabend in Frankfurt am Main. "Dagegen spricht nicht, wenn einem dabei Tränen der Sorge und Trauer in die Augen schießen."