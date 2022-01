Silvesternacht in Rheinland-Pfalz: Ruhiger Start ins neue Jahr

In Rheinland-Pfalz ist es in der Silvesternacht weitgehend ruhig geblieben. Die Polizei meldete keine größeren Vorkommnisse im Land. Die Behörden hatten vielerorts verstärkte Kontrollen angekündigt.

Der zweite Jahreswechsel während der Corona-Pandemie ist für die Einsatzkräfte im Land ohne größere Zwischenfälle geblieben. Im Bereich des Polizeipräsidiums Mainz hat es nach Angaben der Polizei einige wenige Corona-Verstöße gegeben, sonst sei es verhältnismäßig ruhig geblieben. Ungefähr 150 Kräfte seien in den Dienststellen im Einsatz gewesen. Die Polizei hatte vorher angekündigt, gemeinsam mit der Bereitschaftspolizei und Diensthundeführern das Ordnungsamt bei Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln zu unterstützen. In der Altstadt hatte es ein Böller-Verbot gegeben.

Westpfalz: Nacht vergleichbar mit anderen Wochenenden

Ähnlich war die Lage im Bereich des Polizeipräsidiums Westpfalz. Die Silvesternacht sei vergleichbar gewesen mit einem normalen Wochenende, so die Polizei auf SWR-Anfrage. Auf jeder Dienststelle seien mehr Kräfte als sonst im Einsatz gewesen. Vereinzelt habe es Corona-Verstöße gegeben, jedoch nicht mehr als sonst auch.

In Koblenz und Ludwigshafen wurde kein Böllerverbot für eine bestimmte Zone ausgesprochen. Auch hier hatte das Ordnungsamt verstärkte Kontrollen angekündigt. Auch in Trier wurden die Kontrollen verstärkt, auf dem Hauptmarkt galt zusätzlich ein Böllerverbot.

Trier: "Außer Küchenbrand nicht viel passiert"

Viel passiert sei in der Nacht allerdings nicht, teilte die Polizei in Trier am Neujahrsmorgen mit. Clubs und Gaststätten seien nicht geöffnet gewesen. Es seien zwar kleinere Gruppen, die sich draußen aufgehalten haben, gezielt kontrolliert worden. Dabei habe es aber "so gut wie gar keine Verstöße" gegen die Corona-Regeln gegeben.

Allerdings habe es einen Brand in Großlittgen (Kreis Bernkastel-Wittlich) gegeben. Dort sei am frühen Morgen die Küche in einer Gaststätte in Flammen aufgegangen, offenbar bei einer privaten Feier. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei in Trier niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere hunderttausend Euro.

Nach Angaben der Polizei in Wittlich hatten die Bewohner nach den Silvesteressen vergessen, den Backofen auszuschalten und waren dann nach draußen gegangen. Als sie zurückkamen, konnten sie den Brand nicht mehr selbst löschen. Das Feuer brachte den Dachstuhl schließlich zum Einsturz.

Das Feuer in einer Gaststätte in Großlittgen war am frühen Neujahrmorgen ausgebrochen SWR

Koblenz: "Ohne besondere Vorkommnisse"

"Alles ruhig", lautet auch das Fazit der Polizei in Koblenz. Die Nacht sei "friedlich" und "ohne besondere Vorkommnisse" verlaufen. Die Polizei habe im Rahmen der Streifenfahrten kontrolliert. Es habe aber keine größeren Verstöße gegen die Corona-Auflagen gegeben.

Auch Polizeipräsidium Rheinpfalz meldet eine ruhige Nacht

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz zieht nach dem Jahreswechsel eine positive Silvesterbilanz. In der Nacht sei es zu keinen besonderen Vorkommnissen gekommen. Der Großteil der Bevölkerung habe sich an die geltenden Corona-Beschränkungen gehalten. Insgesamt seien 52 Personen kontrolliert worden. Platzverweise habe man nicht aussprechen müssen. Mit Ausnahme von vier Verstößen im Zusammenhang mit dem Tragen des Mund-Nasen-Schutzes habe sich die Bevölkerung an die geltenden Corona-Beschränkungen gehalten.

Gemeinsame Feier von Helfern und Betroffene im Ahrtal

Auch im Ahrtal feierten die Bewohner den Start ins neue Jahr. In Ahrweiler verbrachten Helfer und Betroffene der Flutkatastrophe die Silvesternacht gemeinsam. Am Ufer der Ahr schossen sie auf den Resten einer von der Flut zerstörten Brücke Feuerwerkskörper ab.