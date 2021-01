Schmuddelwetter, Feuerwerksverbote und viel Polizei: Die Silvesternacht mit Corona-Beschränkungen ist in Rheinland-Pfalz ruhig verlaufen.

"Kein Vergleich mit vorangegangenen Jahren", sagte ein Polizeisprecher in Mainz nach Mitternacht. Es sei auch nur wenig geböllert worden. Im gesamten Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Mainz, das mehr als 800.000 Einwohner umfasst, wurden lediglich 173 Kontrollen durchgeführt. 36 Mal versammelten sich zu viele Personen, 29 Mal wurde der Mindestabstand nicht eingehalten. 21 Verstöße gegen das Alkoholverkaufs- und trinkverbot wurden außerdem gezählt. Bei den restlichen Kontrollen kam es zu keinen Verstößen.

Auch die Polizei in Koblenz sprach von einer ruhigen Nacht. Auf keinem der ansonsten stark frequentierten Plätze der Altstadt oder am Deutschen Eck seien große Gruppen angetroffen worden. Vereinzelt seien Feuerwerkskörper abgebrannt worden, die wegen der dichten Bebauung aber niemanden zugeordnet werden konnte. "Insgesamt blieb der Himmel über Koblenz in diesem Jahr relativ unbeleuchtet", teilte die Polizei mit. Die Beamten mussten lediglich zu einigen Ruhestörungen ausrücken.

Erlaubtes Feuerwerk in Straßenhaus

In Neuwied verlief die Nacht ebenfalls sehr ruhig. Lediglich in zwei Fällen kam es bei Familienstreitigkeiten zu Körperverletzungen. Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus (Kreis Neuwied) kam es zu einem besonderen Einsatz. Bereits am Mittag wurde im Straßenhäuser Ortsteil Ellingen ein Mann gemeldet, der ein größeres Feuerwerk plane und bereits ein Partyzelt aufgestellt habe. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass der professionelle Feuerwerker eine Genehmigung der SGD Nord vorlegen konnte und dass das geplante Feuerwerk ausschließlich auf seinem Grundstück stattfinden sollte, so die Polizei.

Die Polizeiinspektion Germersheim zieht ebenfalls eine positive Silvesterbilanz. In der Nacht sei es zu keinen besonderen Vorkommnissen gekommen. Es wurden insgesamt 21 Personen kontrolliert. Es kam zu insgesamt drei Platzverweisen, vier Durchsuchungen und einer Ingewahrsamnahme. Bei den Kontrollen wurde lediglich ein Verstoß gegen das Feuerwerksverbot festgestellt.

Einige Einsätze in Bad Kreuznach

Anders sah es in Bad Kreuznach aus. In der Innenstadt kam es nach Mitternacht zu einer Vielzahl von Verstößen gegen die Corona-Verordnung. Dabei hatten sich laut Polizei Gruppen versammelt, um Feuerwerk zu zünden und Alkohol zu trinken. Insgesamt wurden gegen 29 Menschen Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Gegen einen 33-jährigen Mann aus Bingen wurde zusätzlich ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eröffnet, weil er einige Male mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen hatte.

500 Kontrollen im Bereich Ludwigshafen, Speyer, Rhein-Pfalz-Kreis

Im Wirkungskreis des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wurden insgesamt 507 Personen kontrolliert. Es kam zu 25 Platzverweisen. Bei den Kontrollen wurden 35 Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt, elf Mal wurde verbotenerweise Feuerwerk abgebrannt.

Sieben Menschen verstießen gegen das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit. Außerdem zählte die Polizei 158 Verstöße gegen die nächtliche Ausgangsbeschränkung, davon 71 in Ludwigshafen, 24 in Speyer, 43 in Frankenthal, 20 im Rhein-Pfalz-Kreis. 20 Einsätze waren wegen zu großer Gruppen.

Dazu kamen noch sieben Straftaten, die nichts mit den Corona-Regeln zu tun hätten, so die Polizei. Dennoch zieht sie ein positives Fazit: Die Menschen "verhielten sich größtenteils vernünftig und umsichtig".

13 Leichtverletzte bei Brand in Frankenthal

In Frankenthal wurden bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus 13 Menschen leicht verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde sie gegen 0:45 Uhr alarmiert, weil im Keller des Hauses ein Feuer ausgebrochen war. Vor Ort standen einige Bewohner auf Balkonen und riefen um Hilfe. Fünf Menschen wurden mit Drehleitern gerettet.

Das Feuer selbst konnte schnell gelöscht werden. Das stark verqualmte Treppenhaus wurde gelüftet, anschließend konnten die weiteren Bewohner nach draußen gebracht werden. Sie kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Die Brandursache und die Schadenshöhe stehen noch nicht fest.

Strenge Kontrollen waren angekündigt

Die Polizei hatte angekündigt, zusammen mit den Ordnungsämtern der Kommunen kontrollieren zu wollen, ob sich die Menschen im Land an die Corona-Regeln halten. Verstöße wollte sie konsequent ahnden. Doch größere Zwischenfälle blieben aus: Dazu trug wohl auch das nasskalte Wetter mit Nieselregen bei. "Das Wetter kommt unserem Konzept entgegen", scherzte ein Polizeisprecher.

Die sonst üblichen Silvesterfeiern mussten wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Auf zahlreichen Straßen und Plätzen durften keine Böller oder Raketen gezündet werden. Ohnehin war der Verkauf von Feuerwerk vor Silvester nicht erlaubt.

Menschenansammlungen sollen insgesamt vermieden werden, damit sich das Coronavirus nicht noch stärker ausbreitet. In einigen Kommunen galten außerdem nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Dort dürfen die Menschen zwischen 21 und 5 Uhr nur dann ihre Wohnungen verlassen, wenn sie einen "triftigen Grund" dafür haben.