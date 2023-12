Mehr als 2.000 Teilnehmer bei Silvesterlauf in Trier

per Mail teilen

In Trier wurde das alte Jahr mit einem Ritual verabschiedet: mit dem traditionellen Silvesterlauf. Mehr als 2.000 Läuferinnen und Läufer waren am Start. Auch die Weltelite war auf dem Rundkurs wieder mit dabei. Lokalmatadorin Gesa Krause ging ebenfalls an den Start - sieben Monate nach der Geburt ihrer Tochter.