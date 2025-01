In Mainz stiegen am Dienstagvormittag etwa 200 Feuerwehrleute in den 13 Grad kalten Rhein, zum Teil in kreativen Kostümen. Auch die 51. Auflage des Silvesterabschwimmens war wieder für einen guten Zweck: Der Erlös aus dem Verkauf von Snacks und Getränken geht in diesem Jahr an den Verein Frühstart in Mainz, der sich um Frühgeborene und andere Risikokinder kümmert.