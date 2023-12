Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Tschüss & bis bald! Das war unser Newsticker nach Weihnachten. Vielen Dank, dass ihr mich durch den Nachrichtenmorgen begleitet habt. Morgen bin ich an dieser Stelle auch wieder für euch da und informiere euch über alle wichtigen Dinge, die in Rheinland-Pfalz passieren. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, passt auf euch auf!

9:58 Uhr Darts-WM in London: Clemens aus Kaiserslautern trifft auf schweren Gegner Bei der Darts-Weltmeisterschaft in London trifft Gabriel Clemens vom Dartverein Kaiserslautern heute auf einen schweren Gegner: Und zwar ab 15 Uhr auf den englischen Top-Spieler Dave Chisnall. Bei der vergangenen WM hatte es Clemens bis ins Halbfinale geschafft. Darüber berichtete SWR1 RP am 27. Dezember 2023 um 8:30 Uhr

9:53 Uhr So viel nehmen wir über die Feiertage zu Wir kommen nochmal zur Auflösung unseres Quiz: Ja, wer hätte das gedacht? Die meisten von uns nehmen über die Feiertage im Schnitt grade mal 400 bis 700 Gramm zu! Das ist ja gar nicht so viel! Gute Nachrichten also für uns alle. Und außerdem: Die paar Gramm bekommen wir auch schnell wieder los, wenn wir uns ein wenig zügeln oder eben Sport treiben.

8:43 Uhr Uni Kaiserslautern-Landau bietet Orientierungsstudium Das Abitur in der Tasche, aber was dann? Die Uni Kaiserslautern-Landau bietet in diesem Fall ein Orientierungsstudium im Sommersemester an. Für "RPTUzero" kann man sich jetzt anmelden. Teilnehmer können zum Beispiel in verschiedene Studiengänge hinein schnuppern. Und davon gibt es viele - Mathe, Physik, Wirtschaftswissenschaften oder auch Geisteswissenschaften wie Anglistik. Die Studierenden haben immer feste Ansprechpersonen, die sie bei Fragen und Problemen unterstützen.

8:31 Uhr Behinderungen B42 Lahnstein In Lahnstein wird ab dem 2. Januar die Lahnbrücke der B42 ein Jahr lang komplett gesperrt. Bereits von heute an müssen Autofahrer aber mit Behinderungen rechnen, weil auf der B42 zwischen Niederlahnstein und Braubach entsprechende Schilder aufgestellt werden, auch für die Umleitung. Nach Angaben der Straßenbaubehörde dauert das einige Tage. Darüber berichtete SWR4 RLP am 27. Dezember 2023 um 7:30 Uhr.

8:00 Uhr Quiz: Wie viel nehmen wir eigentlich über die Feiertage zu? Gefühlt geht oder fährt man über die Weihnachtsfeiertage von einem Essen zum nächsten. Es wird genascht und geschlemmt, was das Zeug hält. Meist auch mit einem leicht schlechten Gewissen oder zumindest mit dem Ausblick, zwischen den Jahren dann wieder etwas mehr Sport zu treiben. Doch wie viel nehmen wir eigentlich an den Feiertagen zu? Wie viel nehmen wir an den Feiertagen zu? Zwischen 400 und 700 Gramm Zwischen 1,2 und 1,5 Kilogramm Über 2 Kilogramm richtige Antwort: Zwischen 400 und 700 Gramm

7:34 Uhr Studie über Weihnachtsfilme So schnell ist Weihnachten dann auch wieder vorbei. Bei mir dürfen zur Weihnachtszeit auch nie die Weihnachtsfilme wie "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" fehlen. Warum viele Menschen Weihnachtsfilme vergöttern, hat ein Forschungsteam der Uni Trier untersucht. Meine Kollegen haben die Ergebnisse auf Instagram für euch zusammengefasst:

7:11 Uhr Es weihnachtet noch Auch nach Weihnachten haben in der Region Rheinhessen kleinere Weihnachtsmärkte geöffnet. Wer sich noch einmal auf einen Glühwein oder Punsch treffen möchte, der kann das zum Beispiel in Alzey. Der Weihnachtstreff am Rossmarkt hat noch bis zum 30. Dezember geöffnet. Und auch in Mainz herrscht nach den Feiertagen noch weihnachtliche Stimmung und zwar auf den Winterzeit-Märkten. Die gibt es am Schillerplatz, am Hauptbahnhof und im Innenhof des Schlosses am Rhein. Auch dort schließen die Buden am 30. Dezember. Bis ins neue Jahr geöffnet hat der Kindersternschnuppenmarkt in Wiesbaden auf dem Luisenplatz. Dort ist erst am 14. Januar Schluss. Darüber berichtete SWR4 RLP am 27. Dezember 2023 um 6:30 Uhr.

7:00 Uhr Was geschah eigentlich am 27.12.? 2020: Daran erinnern wir uns wahrscheinlich alle noch. Denn am 27.12.2020 hat in Deutschland offiziell die bisher größte Impfkampagne gestartet. Menschen über 80, Bewohner und Mitarbeitende von Heimen sowie gefährdetes Krankenhauspersonal wurden ab diesem Tag gegen das Coronavirus immunisiert. 1951: In der Bundesrepublik Deutschland wird das Züchtigungsrecht von Lehrherren gegenüber ihren Lehrlingen abgeschafft. Das heißt, dass Ausbilder ihre Auszubildenden nicht mehr körperlich bestrafen dürfen. 537: Die Hagia Sophia wird in Anwesenheit des Kaisers Justinian I. in Byzanz (dem heutigen Istanbul) eingeweiht. Seit diesem Zeitpunkt wechselte sie mehrfach ihren Zweck: So war die Hagia Sophia bei ihrer Einweihung eine Kirche, später wurde sie zur Moschee. Von 1935 bis 2020 beherbergte sie schließlich ein Museum, bevor sie 2020 wieder zur Moschee wurde. Bis heute überragt sie den Bosporus und blickt von der europäischen Seite der Stadt hinüber auf die asiatische. Die Hagia Sophia in Istanbul. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/XinHua | Osman Orsal

6:59 Uhr Noch immer Geschwindigkeitsbegrenzung auf A60 wegen Hochwassers Achtung Autofahrer auf der A60: Die Geschwindigkeitsbegrenzung zwischen Bingen-Ost und Ingelheim-West bleibt bis auf Weiteres bestehen. Laut Polizei ist eine Geschwindigkeit von maximal 80 Stundenkilometern erlaubt. Grund dafür ist das Hochwasser: Weil die Felder zwischen Rhein und Autobahn überflutet wurden, sei vermehrt mit Wildtieren zu rechnen, die vor dem Hochwasser fliehen und auf die Autobahn laufen könnten. Darüber berichtete SWR4 RLP am 27. Dezember 2023 um 6:30 Uhr

6:55 Uhr Deutschland & die Welt Nach tagelangem Regen und damit verbundenen Hochwassern in vielen Regionen Deutschlands beginnt sich die Lage in einigen betroffenen Teilen des Landes langsam zu entspannen. Der Deutsche Wetterdienst hob Unwetterwarnungen für mehrere Bundesländer auf. Trotzdem gilt nicht überall Entwarnung: Angespannt bleibt die Lage vor allem in einigen Regionen in der Mitte Deutschlands. Wetter in Deutschland Zeichen der Entspannung - aber weiter Hochwasser Die Wetterlage in Deutschland entspannt sich, vielerorts besteht jedoch weiterhin Hochwassergefahr. Nach wie vor geben die vollgelaufenen Talsperren in der Mitte des Landes Grund … Viele Arztpraxen in Deutschland bleiben zwischen den Jahren aus Protest gegen die Gesundheitspolitik von Bundesminister Karl Lauterbach (SPD) geschlossen. Der Hausärzteverband Rheinland-Pfalz wird sich nach eigenen Angaben an den Aktionen nicht beteiligen. Eine hochrangige US-Delegation trifft heute in Mexiko mit Präsident Andrés Manuel López Obrador zusammen. Es geht um die steigende Zahl von Migranten, die über Mexiko in die USA gelangen wollen. Erst an Heiligabend waren tausende Migranten im Süden von Mexiko zu Fuß zu einem Marsch Richtung USA aufgebrochen.

6:45 Uhr Mann wegen Autodiebstählen in der Eifel festgenommen Die Polizei hat gestern in der Eifel einen Mann festgenommen, der in eine Reihe von Auto-Diebstählen verwickelt sein soll. Der Verdächtige sei bei einer Kontrolle geflüchtet, so die Polizei. Anschließend suchten Beamte im Gebiet Messerich, Wolsfeld, Meckel, Eßlingen und Niederstedem nach dem Mann. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Aufgrund von Zeugen sei der Mann dann gefunden worden. Darüber berichtete SWR4 RLP am 27. Dezember 2023 um 6:30 Uhr.

6:38 Uhr 🚗 Verkehr in RLP Mit dem Ende der Weihnachtsfeiertage und im Hinblick auf Silvester könnten die Straßen wieder etwas voller werden heute - was das für den Verkehr am Morgen bedeutet, erfahrt ihr wie immer hier: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:21 Uhr Rheinland-Pfälzer helfen bei Hochwassers in Niedersachsen Ein Blick auf das Hochwasser: Die Lage bei uns in Rheinland-Pfalz entspannt sich weiter. In anderen Bundesländern ist die Situation aber noch angespannt - deshalb helfen zum Beispiel beim Hochwasser in Niedersachsen auch Ehrenamtliche des Technischen Hilfswerks Rheinland-Pfalz. Ein Team mit 40 Leuten aus den Ortsverbänden von Frankenthal, Lahnstein, Hauenstein und Speyer hat sich gestern Abend auf den Weg gemacht. Sie haben Großpumpen dabei. Video herunterladen (14,4 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Vor drei Jahren, am 27.12.2020, startete in Rheinland-Pfalz die Bekämpfung des Coronavirus mittels Impfung. Landesweit wurden seither mehr als 600 Anträge auf Versorgung wegen Impfschäden gestellt. Die Mainzer Domchöre fahren heute in Begleitung von Bischof Peter Kohlgraf nach Rom, um an einem internationalen Chorfestival teilzunehmen. Mit dabei sind etwa 135 Sängerinnen und Sänger sowie rund 200 Begleitpersonen. Bei ihrem Rom-Besuch wird die Mainzer Gruppe auch an einer privaten Papstaudienz der Chöre teilnehmen. Im Pfalzmuseum für Naturkunde Bad Dürkheim ist ab heute eine besondere Attraktion zu sehen: Der Modellbauverein Neustadt an der Weinstraße präsentiert bis zum 29. Dezember eine rund 50 Quadratmeter große Modelleisenbahn. Der Eintritt ist frei. Bei der Darts-Weltmeisterschaft in London bekommt Gabriel Clemens vom Dartverein Kaiserslautern in Runde drei einen schweren Gegner: Er trifft am Nachmittag auf den englischen Top-Spieler Dave Chisnall.

6:01 Uhr ☔ So wird das Wetter in RLP Windig, eher mild und oft nass war es in den vergangenen Tagen in Rheinland-Pfalz. Und auch zwischen den Jahren solltet ihr eure Regenschirme nicht wegpacken: Es wird wohl neuen Regen geben, allerdings nicht mehr so viel und es lockert zwischendurch auch etwas auf. Video herunterladen (23,7 MB | MP4)