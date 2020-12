Darf dieses Jahr Silvester in Rheinland-Pfalz gefeiert werden? Und wenn ja, wie? Wir beantworten die häufigsten Fragen rund um die Neujahrsfeier.

In Rheinland-Pfalz muss auf große Feiern zum Jahreswechsel verzichtet werden. Seit Mitte Dezember gilt der bundesweite Lockdown, verbunden mit strengeren Kontaktbeschränkungen und Auflagen. An den Weihnachtsfeiertagen gibt es einige Ausnahmen. Zum Jahreswechsel wird es in Rheinland-Pfalz jedoch keine Lockerungen geben. Was bedeutet das für den Silvesterabend bedeutet:

Mit wie vielen Leuten darf man zusammen feiern?

Darf ich vor der Haustür anstoßen?

Darf man an Silvester Feuerwerk machen?

Ist Böllern erlaubt?

Dürfen Restaurants und Bars zu Silvester öffnen?

Darf man Essen bestellen?

Gibt es Ausgangssperren an Silvester?

Darf man an Silvester verreisen?

Wie werden die Beschränkungen kontrolliert?

In Rheinland-Pfalz gelten an Silvester die allgemeinen Kontaktbeschränkungen. Heißt: Maximal fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen sich treffen - wie im ganzen Dezember schon. Kinder unter 14 Jahren sind von der Regel ausgenommen.

Für Silvester und auch am Neujahrstag gilt außerdem ein An- und Versammlungsverbot. Man darf sich also nicht mit anderen auf der Straße treffen.

Alkohol trinken in der Öffentlichkeit ist seit dem 16. Dezember verboten. Mit Familie, Bekannten oder Nachbarn vor der Haustür auf das neue Jahr anstoßen darf man also nicht.

Auf großen Plätzen und Straßen in Rheinland-Pfalz ist Feuerwerk in diesem Jahr komplett verboten. Wo genau, bestimmen die Kommunen. Auch öffentlich veranstaltetes Feuerwerk zum Jahreswechsel ist untersagt.

Aber auch zu Hause wird es schwer: Feuerwerkskörper dürfen weder verkauft noch erworben werden. Wer jedoch noch eine Rakete von vergangenem Jahr daheim hat, darf diese im eigenen Garten theoretisch abschießen. Es wird aber dringend empfohlen, auf das Zünden von Pyrotechnik zu verzichten.

Für Böller gelten dieselben Regeln wie für Feuerwerke. Jeder Verkauf oder Erwerb von pyrotechnischen Gegenständen und Feuerwerk ist verboten.

Die Gastronomie in Rheinland-Pfalz ist seit dem 2. November geschlossen. Davon wird es auch an Silvester keine Ausnahme geben. Clubs dürfen bereits seit dem Frühjahr nicht mehr öffnen.

Restaurants dürfen zwar keine Gäste empfangen, Essen zum Abholen und Liefern anbieten ist in Rheinland-Pfalz jedoch erlaubt - auch an Silvester.

Für die Städte Ludwigshafen, Speyer und Frankenthal sowie den Rhein-Pfalz-Kreis gelten aufgrund hoher Inzidenzwerte noch bis zum 10. Januar nächtliche Ausgangssperren. Heißt: Zwischen 21 und 5 Uhr darf das Haus nur in begründeten Ausnahmefällen verlassen werden. Diese Regelung greift auch an Silvester. Zum Jahreswechsel vor die Tür zu gehen, ist dort also nicht erlaubt.

Wer nicht in einer Kommune wohnt, die Ausgangsbeschränkungen verhängt hat, darf grundsätzlich um 0 Uhr nach draußen gehen.

Theoretisch darf man an Silvester verreisen. Es gibt weder ein Reiseverbot innerhalb Deutschlands noch ins Ausland. Für viele Länder gelten aufgrund der Corona-Pandemie jedoch Reisewarnungen. Außerdem rät die Bundesregierung von nicht notwendigen Reisen ab.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte an, es werde nicht möglich sein, alles zu kontrollieren - das sei ausgeschlossen. "Wenn wir neue Regeln machen für Silvester, dann ist das der Appell an die Menschen, sich daran zu halten und das ernst zu nehmen."